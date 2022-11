Hay 8 denuncias por casos de meningitis

Investigarán si hay exfuncionarios de salud implicados

Por: Andrei Maldonado

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó que la Fiscalía General del Estado ya tiene 8 denuncias por los casos de meningitis que se han presentado en la entidad, que hasta el momento han cobrado la vida de dos mujeres que habían dado a luz en hospitales privados.

Señaló que el caso todavía está en investigación por parte de la Coprised, la cual ya ha enviado el diagnóstico de la situación a las autoridades federales de la Cofepris, a fin de identificar la causa de la meningitis aséptica que se presentó en los hospitales privados Santé y Del Parque.

El titular del Ejecutivo estatal enfatizó que, si bien no se puede culpar a los nosocomios, se han clausurado sus quirófanos, ya que no se puede realizar operación alguna hasta no identificar el fármaco responsable que se cree, hasta el momento, corresponda a un lote de anestésico.

De momento pidió a la ciudadanía mantener la calma, pues recordó que la meningitis no es una enfermedad contagiosa; “recordarles a las mujeres duranguenses que no tienen que irse a otro estado a realizarse sus partos, ya que se están tomando todas las precauciones”, expresó.

Villegas Villarreal enfatizó que se encuentra en constante diálogo con médicos de otros estados, a fin de conocer si se han presentado casos de meningitis en otras entidades; “lo que están encontrando los anestesiólogos son casos muy atípicos de derrame cerebral, que de momento no hay en Durango”.

Con respecto a las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía, el mandatario estatal indicó que se irá hasta las últimas consecuencias, incluso si hay exfuncionarios de salud implicados; “si es funcionario, exfuncionario, el hospital o un laboratorio yo me meteré al cien para que el culpable sea realmente castigado”.

