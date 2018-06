Hay confusión por decretos sobre aguas nacionales: Diputado

Con la noticia que comenzó a circular desde el pasado 17 de junio en el que el presidente de la república firmó alrededor de 10 decretos en los que se encuentra el decreto de protección de aguas nacionales, esta notica causó mucho revuelo a nivel nacional, la cual tuvo repercusión de declaraciones en el estado de Durango. Es por eso que el Partido Verde llamó a la calma para que no se cayera en la desinformación a la ciudadanía, la cual asegura solo busca enardecer con falsas noticias.

El diputado local Francisco Solórzano Valles, del Partido Verde, comentó que se le desinforma a la ciudadanía, es un tema que no tiene nada que ver con la privatización, al contrario, lo que se busca con estos decretos es la preservación del medio ambiente y la preservación del agua, el proyecto de estos decretos es que haya un ahorro a 50 años en el cual se verán beneficiados 18 millones de habitantes, que aún no nacen inclusive. “Esto es un beneficio para todos como mexicanos, lamentablemente las personas se ven un tanto desinformadas y es lo que genera el rechazo social a reformas que son benéficas para la nación”, comentó.

Señaló que esto viene a cuidar el tema de la pérdida de agua que últimamente se ha venido suscitando por el cambio climático, asegura es un tema que viene a contrarrestar toda esta problemática. En estos decretos se presentaron 290 cuencas, que se están metiendo a estos 10 decretos, estas buscan que se preserven y se siga cuidando todo el tema del mal uso que se les estaba dando, además de que solo estaban siendo aprovechadas por unos cuantos, y ahora será para México. “No hay que malentender y meter otros temas, aquí es el agua superficial que existe en dichas cuencas, se busca el libre tránsito de las mismas, es lo que se está buscando”, comentó.

En Durango afirmó que una de las más importantes que se consideran aquí es la de San Pedro del Mezquital, vemos que hay personas que la explotan de manera ilegal y sin concesiones, lo cual afecta al medio ambiente. Inclusive en donde se vaya a estar el libre tránsito, no se desvíe a otros lados, “es irresponsable decir que se está privatizando el líquido, y créeme que si se llega a hacer el Partido Verde buscará inmediatamente darle reversa a esta medida. Pero no es el caso, no se le debe de dañar o manchar a un proyecto el cual tiene como principal finalidad la preservación del agua para el beneficio del país”.