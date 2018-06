“He realizado una campaña cumpliendo con la autoridad y la sociedad”: Agni Otto García

Por: Jorge Blanco C.

A casi dos semanas que terminen las campañas electorales, el candidato a diputado federal del Cuarto Distrito, del Partido Nueva Alianza, Agni Otto, hace un balance hasta el momento de lo realizado y refleja con positivismo su participación en esta contienda.

Recorrido todo el distrito que le compete, ha escuchado de viva voz las necesidades de la gente, de lo cual deriva la construcción de la agenda legislativa que fue presentada hace algunos días donde destacan los ejes de Educación, Seguridad Pública, Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Transparencia, Anticorrupción, Salud y Equidad de género.

“El tres de tres que es una obligación de todos los candidatos, la he presentado en tiempo y forma, a todas las participaciones en las que me han solicitado mi presencia como el encuentro con Jóvenes CONAJOP, frente a estudiantes tecnológicos; al Foro de COPARMEX, ante el Consejo Coordinador Empresarial mostré mis propuestas y ahora el INE nos convoca a participar en el debate oficial de candidatos por este distrito al cual también me presentaré”.

Algunos candidatos que contienden por la misma diputación como son Pedro Ávila Nevárez del PRI así como Jorge Salum del Palacio, no han presentado en la plataforma su 3de3 que la sociedad exige para hacer transparente este proceso. Así también han despreciado las invitaciones a debatir; el candidato del PRI en ninguna ocasión ha atendido las solicitudes de participación rechazando todas las posibilidades de diálogo, asimismo el candidato panista Jorge Salum del Palacio ha rechazado la invitación del INE que de manera oficial invita a un espacio de debate a todos los candidatos.

El próximo sábado 16 de junio se llevará a cabo el debate entre candidatos a diputado federal, PRI y PAN no quieren participar, rechazan la instrucción del Instituto Nacional Electoral, a un ejercicio de intercambio de ideas, solo queda esperar que la ciudadanía se dé cuenta qué candidato tiene el compromiso de ser transparente, de escuchar a la sociedad y así exponer propuestas claras y no únicamente hacer campañas de saludar a la gente.

“Si no pueden debatir ante los ciudadanos que nos confiarán su voto, qué se puede esperar de defender a los ciudadanos en la máxima tribuna del Congreso”.