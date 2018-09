Heredan problemas salariales a la SEED

Se busca dar solución a maestros de inglés, tiempo completo y telesecundarias

Por: Martha Medina

Al comparecer ante el Congreso del Estado el secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, informo sobre la atención a 547,768 estudiantes que asisten a 5,848 escuelas de todos los niveles, con una cobertura del 95.9 por ciento en educación básica, al tiempo que se avanza en la solución de problemas salariales que afectan a personal docente en distintos aspectos, además de reconocer las limitaciones que se tienen actualmente y que no se resuelven por falta de recursos.

Dentro de la glosa del segundo informe del gobierno estatal el secretario se presentó ante el pleno del Congreso local, donde reconoció que hay problemas salariales de Carrera Magisterial, Carrera Administrativa, Apoyos Técnico Pedagógicos, maestros de inglés, maestros de escuelas de tiempo completo, de telesecundaria, transferidos, entre otros, de los cuales algunos están resueltos y otros en camino de solución, además de que se tienen retos como son las prestaciones de las cuales carecen algunos trabajadores contratados hace sexenios, instituciones educativas a las que se les adeudan aportaciones importantes por un retraso que se acumuló en años anteriores.

Entre estos casos pendientes, el secretario destacó el trabajo que se realiza para regularizar la situación de más de 5 mil trabajadores de la educación, que se originó porque ellos prestan sus servicios en una institución y reciben su sueldo en otra distinta,

En el caso de los alumnos que son atendidos en cerca de 6 mil escuelas que hay en la entidad, de todos los niveles educativos, el secretario destacó una disminución de 3,473 alumnos con respecto al periodo lectivo anterior, situación que obedece a la menor densidad poblacional que hay en la entidad, lo cual se reflejó en el decrecimiento de 125 centros escolares también por esta causa.

Dentro de las acciones que se realizaron durante el año del que informó, destacó la Olimpiada Estatal del Conocimiento, el trabajo en la prevención del acoso escolar, maltrato infantil, violencia y abuso sexual que se realizó en 474 centros escolares, además de que también se entregó material educativo para favorecer ambientes de convivencia escolar armónica y pacífica.

En este tiempo, se entregaron becas a 136, 866 estudiantes de distintos niveles en la entidad, recibieron capacitación 19,440 directivos y docentes, entre otras acciones que se realizaron.

Al término de la exposición del secretario se realizaron dos rondas de preguntas por parte de los diputados locales, quienes señalaron deficiencias, cuestionaron acerca de las quejas contra instituciones educativas que se han presentado ante la SEED y los resultados en distintos programas como el de Uniformes Escolares, a las cuales el secretario respondió con datos de los programas encaminados a capacitar mejor al personal docente y prevenir situaciones irregulares, mientras en el caso de los uniformes el funcionario recordó que aspectos como la licitación y la calidad de las prendas no los atiende la dependencia, pues esta solamente participa en la distribución en todo el estado, la cual todavía no inicia porque no se han recibido los uniformes.

También fue cuestionado con respecto a equidad en la educación y las carencias que se tienen en algunas instituciones educativas, situación que fue reconocida por el funcionario, quien puntualizó que mientras algunas escuelas cuentan con moderna tecnología, hay otras que no tienen este apoyo, como son las multigrado donde el director es maestro de todos los grados de primaria y también tiene que hacer la limpieza del plantel, para señalar que en 80 años así dejaron las instalaciones educativas en la entidad.

Con respecto a una pregunta sobre la existencia de “aviadores” en la SEED, Rubén Calderón manifestó que aunque no tiene acceso a la nómina de los trabajadores en la entidad, se realizó una auditoría a nivel federal, en la cual no se reportaron estos casos en Durango; también señaló que actualmente hay trabajadores de la educación, principalmente en universidades tecnológicas, que carecen de prestaciones como servicio médico, por lo cual anunció que se propondrá un decreto que de ser aprobado por el Congreso, permitirá a la Secretaría afiliar a este personal al IMSS, mientras continúan las acciones para resolver la situación de personal docente cuyos ingresos se vieron afectados porque no se reconocieron programas como es el caso de Carrera Magisterial, otros que tienen problemas en Telesecundaria y los de Telebachillerato, los cuales se plantearán no solamente ante la SEP sino ante la Secretaría de Hacienda para que se regularice su situación laboral y se les paguen sus sueldos.