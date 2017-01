Heredia podrá viajar a asumir cargo FAO, pero deberá volver cada mes a Perú

El Poder Judicial informó en un comunicado que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional desestimó la solicitud de la defensa de Heredia para que se le permita firmar en el consulado de Perú en Ginebra, así como el pedido fiscal para que se le imponga la prisión preventiva.

La resolución judicial indicó, sin embargo, que el derecho al trabajo “no puede ser sacrificado”, en la medida en que Heredia cumpla con asistir cada treinta días al registro del control biométrico en el país.

El tribunal también señaló que la esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) no infringió “la norma de conducta” judicial cuando viajó en noviembre pasado a Europa con la intención de asumir el cargo de Directora de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Esa regla no fluye necesariamente de la que le fijó el juez a la investigada”, indicó la resolución, tras precisar que la ex primera dama no necesitaba de una autorización judicial expresa para salir del país.

Consideró, además, que las normas de conducta que le fijó el juzgado “son suficientes para conjurar cualquier riesgo”.

La esposa de Humala regresó a Lima el pasado 1 de diciembre, después de que el juez Richard Concepción Carhuancho le dio como plazo máximo el 5 de diciembre, mientras que la FAO informó que había aplazado su asunción de funciones.

Heredia es investigada por financiación irregular del Partido Nacionalista Peruano (PNP), fundado y presidido por ella y su cónyuge, durante las campañas electorales de 2006 y 2011. EFE