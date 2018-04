Herido ciclista en choque

La tarde del martes en calles de esta ciudad se registró un percance entre un ciclista y un automovilista, el cual dejó al primero de ellos lesionado.

Esto sucedió sobre las calles Bravo y Lerdo del Barrio de Tierra Blanca, lugar por donde circulaba Efraín de 32 años, a bordo de su bicicleta Mongoose de tipo montaña.

Fue en el referido crucero en donde el antes mencionad no realizó el alto correspondiente, provocando con esto impactarse contra un automóvil Attude, modelo 2009 operado por Juan de Dios, de 30 años, quien no lo observa y no puede evitar el impacto.

Debido a esto, el lesionado fue trasladado por los paramédicos de la Cruz Roja hasta el Hospital General 450 en donde ahora se recupera por las lesiones que presentaba.