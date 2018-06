Hernán Bolillo: “No somos favoritos tampoco con Túnez”

Saransk (Rusia), 27 jun (EFE).- El seleccionador de Panamá, Hernán Darío Bolillo Gómez, subrayó que el Mundial todavía no ha terminado para su equipo, aunque esté eliminado, y traspasó la condición de favorito a Túnez “aunque no tiene el nivel de Bélgica o Inglaterra”.

“Estamos en Saransk para el último partido. No tenemos vuelos y estamos tranquilos y bien con la idea de sacar un resultado positivo para Panamá. No somos favoritos aquí tampoco pero Túnez no es un equipo tan fuerte e intenso como Inglaterra o Bélgica”, resumió el técnico colombiano.

Bolillo, que dio a conocer el once titular que jugará con Túnez, con cuatro novedades respecto a los partidos anteriores en Rusia 2018, subrayó que el torneo no ha terminado para Panamá.

“Estamos en el Mundial todavía. Para nosotros cualquier cosa positiva es una cosa importantes. Sacar puntos supondría felicidad para el país y también hacer historia. Contra Inglaterra no nos sentimos mal en cuanto a juego. De los cinco goles que encajamos cuatro fueron a balón parado. Ahora lo vamos a interpretar igual, con equilibrio y el sueño de ganar un partido está intacto”, apuntó el preparador.

Para el seleccionador panameño la presencia en el Mundial llena de aprendizaje a un equipo que nunca había jugado a este nivel.

“Hemos aprendido mucho porque los rivales nos dieron mucho para aprender. En cuanto al orden, por ejemplo. Es un torneo donde tiene que haber mucha concentración, cosas que a nosotros nos cuesta”, agregó.

“Hemos aprendido todos, técnicos jugadores preparadores, prensa. en nuestra zona somos terceros o cuartos y aquí en un mundial acabamos de llegar. Aprendimos bastante”, insistió el seleccionador, que considera que Panamá ha dado un paso al frente para el futuro.

“Panamá no ha perdido sino que hacia el futuro suma. Suma con jugadores que han iniciado ya el camino hacia el próximo mundial. Aquí hay cinco o seis jugadores que para catar van a tener madurez más los que vienen por detrás. A pesar del resultado tácticamente estuvimos a la par que todos el mundo”, indicó Hernán Darío Bolillo Gómez.

El seleccionador de Panamá se mostró optimista para el partido contra Túnez tras el trabajo realizado a lo largo de la semana. “He visto al equipo trabajar bien, que hay unión disciplina trabajo. Cuando uno pierde 3-0 o así se empieza a descompensar. Panamá ha seguido igual. Ha trabajado bien el equipo pero quiero verlo sobre el césped contra Túnez”, confió. EFE