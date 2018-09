Hernán Casciari: Preocuparse por las historias genuinas y no por el formato

San José, 31 ago (EFE).- El escritor argentino Hernán Casciari manifestó hoy que la sociedad debe desprenderse del libro como concepto y preocuparse por contar historias genuinas, en lugar de valorar solamente el formato.

Casciari afirmó en entrevista con Efe que no se le debe imponer a los jóvenes el formato del libro, porque a diferencia de hace 20 años no existían otras herramientas.

“Me da la impresión que es una pura solemnidad por el formato, me da la impresión de que si a las personas realmente les importara las historias, no estarían tan preocupadas por el formato, pero no, les interesa el formato del libro como si en el libro no pudiera haber mierda”, destacó el escritor.

El argentino se encuentra en Costa Rica en el marco de la Feria Internacional del Libro, que finalizará este domingo, y en la cual tiene en su agenda el recital de lectura “Por cien colones se lo hacemos más grande”.

Según Casciari, no importa la vía para generar contenido ya sea en un libro, Youtube o Instagram, porque al final lo importante es que sea genuino.

“Me parece que no importa la vía sobre todo ahora que hay más herramientas que hace 20 o 30 años y pienso en la gente más joven tiene muchas más posibilidades, que antes, de equivocarse y empezar una cosa distinta en el mismo mes”, expresó el escritor.

Añadió que pese a que a él personalmente no le gusta lo que hay en la red y que no comprende los chistes no puede opinar sobre la profundidad del contenido porque él no es el público meta.

“Yo tengo clarísimo que a mí no me gusta nada de lo que están haciendo las personas en Youtube o Instagram, esas personas que le dijeron a mi hija de 14 años. No entiendo los chistes, pero no diría que no es profundo (…) los que van a terminar consumiendo ese arte, son nuestros hijos, nuestros nietos”, dijo Casciari.

Nacido en Mercedes (Argentina) en 1971, el escritor ha recibido varios premios a lo largo de su trayectoria, como el Juan Rulfo por el relato “Ropa sucia”, y su historia virtual “Los Bertotti”, germen de “Más respeto, que soy tu madre”, fue elegida como la mejor del mundo por la cadena alemana Deutsche Welle.

Entre sus proyectos a futuro indicó que continúa con el lanzamiento de la segunda temporada de la Revista Orsai. EFE