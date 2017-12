Hernández dice que no hay problema en revisar actas con base en ley hondureña

Tegucigalpa, 5 dic (ACAN-EFE).- El presidente de Honduras y candidato del gobernante Partido Nacional en las elecciones generales del 26 de noviembre, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que no ve problema en una revisión de actas como lo pide la oposición, pero con base en la ley hondureña y su debido proceso.

“Nosotros miramos con buenos ojos ese proceso de revisión, no hay ningún problema, pero tiene que hacerse bajo los procedimientos que nuestra ley hondureña establece y su debido proceso. En lo que no podemos caer ya, es en que esta jugarreta continúe”, subrayó Hernández en torno al reñido proceso electoral en su país.

El gobernante se refirió al cierre que están teniendo los comicios, en los que aventaja por estrecha diferencia al candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien alega que el Partido Nacional le ha hecho “fraude” y ahora exige una revisión de todas las actas y recuento de “voto por voto”.

El último registro en la página web del TSE, dado a conocer hoy, para la fórmula presidencial dejó a Hernández, quien por ley todavía no ha sido declarado presidente electo, con el 42,98 % y a Nasralla con el 41,38 %, con un global de 18.128 mesas electorales procesadas, que representan el 100 %.

“El pueblo hondureño merece respeto, tanto los que votaron por nosotros o por los otros, los hondureños merecemos respeto y no se puede estar lanzando improperios acusaciones sin presentar las evidencias”, dijo Hernández junto a varios líderes de su partido.

Hernández, quien el mismo día de las elecciones se declaró presidente electo, lo que también hizo Nasralla, lo que creó incertidumbre en el país, recordó que el candidato de la Alianza de Oposición antes de las elecciones dijo que solo aceptaría como resultados del TSE el conteo de las actas físicas.

Después, añadió, Nasralla suscribió con él, a instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado miércoles, un compromiso de que ambos esperarían hasta el final del escrutinio una declaración oficial del TSE, pero después dijo que retiraba su firma de ese documento.

En efecto, Hernández y Nasralla suscribieron ese documento con la OEA, pero horas después el candidato de la Alianza Oposición dijo que retiraba su firma porque le habían hecho “una trampa” y que en el TSE se estaba fraguando el fraude contra él, tras una “caída del sistema” de cómputo del ente electoral.

Para entonces, Hernández aventajaba por primera vez a Nasralla, pero la web del TSE estuvo varias horas sin mover los resultados.

Ese mismo día, Nasralla reiteró que su triunfo el pueblo lo defendería en las calles y comenzaron las manifestaciones violentas en el país, algunas con vandalismo, lo que el candidato de la Alianza de Oposición atribuye a “infiltrados” del Partido Nacional.

Hernández reiteró que su partido no ha sacado sus bases a la calle a generar violencia, sino que más bien le han dicho que se calmen y aguanten con prudencia hasta que termine el proceso.

Añadió que el Partido Nacional no ha salido a celebrar a la calle, no porque no lo desean, y advirtió a los de la oposición que “no se equivoquen, no es signo de debilidad; sino, por el contrario, de fortaleza, de lo que nosotros sabemos que es nuestro resultado”, y por la “entereza también de respetar la palabra empeñada”.

El presidente también se refirió a las nuevas cosas que la Alianza de Oposición pide cada vez que se le invita a buscar una salida al escrutinio final por parte del TSE, y señaló que con todo lo que demandan el Partido Nacional no tiene “ningún problema”.

“Estamos abiertos a que se coteje se revise, una, dos, tres (peticiones), las que sean, no tenemos ningún problema porque nuestro partido tiene documentado todo el proceso electoral como la ley se lo permite”, recalcó. ACAN-EFE