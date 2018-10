Hernández se disculpa ante su afición por sus comentarios

Los Ángeles (EE.UU.), 16 oct (EFE).- El guardabosques puertorriqueño Enrique Hernández intentó aclarar sus críticas sobre los aficionados de su equipo, los Dodgers de Los Ángeles, que hizo después de la derrota de esa novena ante los Cerveceros de Milwaukee.

Las declaraciones de Hernández tuvieron lugar después del tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el “Dodger Stadium” el lunes.

Hernández publicó un tweet menos de 24 horas después de la derrota de su equipo en el que en parte decía que “me gustaría ofrecer disculpas a todos aquellos que pensaron que estaba culpando a los aficionados por (la derrota) la noche anterior”.

Agregó que “¡Eso no es lo que dije, ni NUNCA diré tal cosa! Los tweets pueden ser sacados de contexto cuando la historia completa no está ahí y ese fue el caso”.

El boricua indica que “me sentí frustrado después del juego y como competidor me sentí frustrado por la forma en que jugamos y por la forma en que actuamos. No he hecho nada en esta serie, pero eso no me afecta tanto mientras ganemos. Anoche no lo hicimos y me dañó”.

Los aficionados de los Dodgers abuchearon al cubano Yasmani Grandal durante el tercer juego y algunos incluso gritaron “¡Queremos a Austin!” (Barnes), como reemplazo de Grandal.

“Es una pena que no haya ninguna respuesta en las gradas cuando desde la primera entrada (Ryan) Braun bateó ese doble (contra los Dodgers); el estadio estuvo muy tranquilo durante el resto de la noche”, dijo Hernández después del juego.

Agregó que como contraparte “molesta que abuchearan tan fuerte a Yasmani. Él está haciendo todo lo posible. Los receptores tienen muchas cosas que hacer”.

“Si creen que ustedes pueden hacerlo, adelante, pónganse el uniforme y atrapen 99 bolas, lo que implica tener mucho movimiento”, dijo Hernández el lunes.

El boricua agregó que Grandal “ha sido uno de los mejores receptores desde hace un tiempo. Está teniendo un poco de dificultades, algo que todos nosotros, como humanos, como jugadores de béisbol, podemos tener, pero podemos superar”. EFE