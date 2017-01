Higuaín admite que tuvo contactos con PSG cuando estaba en el Real Madrid

Higuaín confesó que tuvo esos contactos cuando, entrevistado por el brasileño Leonardo Nascimiento, anterior director deportivo del PSG y ahora comentarista de la cadena Sky Sport, fue reprochado de forma amigable por haberle dicho que no.

Leonardo recordó que había individuado al “Pipita” como delantero centro titular para el París Saint Germain y que habló con el agente y hermano del argentino, Nicolás Higuaín, para proponerle ese destino.

“En ese momento estaba en una situación particular, pero es verdad, mi hermano me dijo que tenía esa propuesta”, declaró Higuaín.

A lo largo de la entrevista, el argentino mostró su estima por el uruguayo Luis Suárez aunque subrayó que en su opinión el también argentino Lionel Messi es “el mejor de la historia”.

“Honestamente, Suárez me parece un delantero fortísimo, también (el polaco, Robert) Lewandowski lo está haciendo muy bien. Hay muchos delanteros que son buenos, pero el mejor de la historia es Messi, mi amigo”, sentenció el “Pipita”.

Higuaín, que fichó por el Juventus el pasado verano a cambio de 90 millones de euros, confesó que a veces piensa en la gran cantidad de dinero que pagó el club turinés por él aunque agregó que es algo que no le pesa.

“Traté de no pensar en eso. Si el club hizo ese esfuerzo para mí es porque de verdad me querían. Cuando llegué quería demostrar que no se equivocaban. A veces lo pensé, pero no es algo que me molesta mucho”, explicó. EFE