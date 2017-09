Hija de duranguense desaparece en el Colegio Enrique Rébsamen

Autoridades confirman que la tragedia de ayer en la ciudad de México alcanzó a duranguenses, pues una pequeñita desaparece en el colegio Enrique Rébsamen es hija de una paisana con la que se perdió comunicación.

El caso, por su crudeza y su crueldad, lo ha tomado como propio el gobernador José Aispuro Torres, que se ha dado a la tarea de localizar a la dama en cuestión o a sus familiares, aun cuando ha dispuesto igual seguimiento a todos y cada uno de los casos que puedan referir duranguenses.

No se sabe de los nombres de la niña y de su madre, aunque se confirma que la señora es originaria de esta capital y trabaja en la misma ciudad de México, pero no la encuentran desde ayer.

Una vecina asegura que la señora salió de su casa al enterarse del temblor, quizá en dirección al colegio, pero no se supo más. En la sorpresiva salida, la mamá dejó su teléfono celular para que lo cargará y no ha regresado por el aparato, de modo que no hay forma de ubicarla.

Es el gobernador Aispuro quien se ha echado a cuestas el terrible caso y está moviendo todo lo que está a su alcance para tratar de localizar a la mujer, su hija y consecuentemente a sus familiares.