Hirscher iguala las 50 victorias de Tomba

Redacción deportes, 4 ene (EFE).- El austríaco Marcel Hirscher ganó este jueves la prueba de eslalon disputada en Zagreb (Croacia) con un margen de cinco centésimas sobre su compatriota Michael Matt e igualó las cincuenta victorias del italiano Alberto Tomba en la Copa del Mundo de esquí alpino. En la lista histórica de triunfos, Marcel Hirscher se sitúa ya en la tercera posición, tras su compatriota Hermann Maier (54) y el sueco Ingemar Stenmark, plusmarquista superlativo con 86 victorias. Segundo tras la primera manga, el seis veces campeón de general de la Copa del Mundo de esquí alpino ascendió al primer puesto con una segunda ronda sublime. Su total, de 1:50.60 (55.58 en la primera manga y 55.02 en la segunda), relegó a la segunda plaza al también austríaco Michael Matt, hermano del vigente campeón olímpico de eslalon, Mario Matt -ya retirado-. El noruego Henrik Kristoffersen concluyó en tercera posición, a 11 centésimas de Marcel Hirscher, líder destacado de la Copa del Mundo con cinco victorias en la presente temporada. Hirscher ganó igualmente los eslalon de Madonna di Campiglio (Italia) y Val d'Isere (Francia) y los eslalon gigantes de Alta Badia (Italia) y Beaver Creek (Estados Unidos). Joaquim Salarich, único representante español en la prueba, no pasó el corte y se quedó fuera de la segunda manga en su estreno en la presente temporada de la Copa del Mundo de esquí alpino. - Clasificación del eslalon de Zagreb: .1. Marcel Hirscher (AUT) 1:50.60 .2. Michael Matt (AUT) a 0.05 .3. Henrik Kristoffersen (NOR) a 0.11 .4. Manuel Feller (AUT) a 0.79 .5. Luca Aerni (SUI) a 1.64 .6. Alexis Pinturault (FRA) a 1.89 .7. Dave Ryding (GBR) a 2.18 .8. Sebastian Foss-Solev (NOR) a 2.19 .9. Andre Myhrer (SUE) a 2.36 10. Manfred Moelgg (ITA) a 2.37 EFE