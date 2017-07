Historias de zombies, un subgénero rentable para Hollywood

Por José Romero Mata. Corresponsal

Los Ángeles, 25 Jul (Notimex).- Las historias de zombies, un subgénero del terror, se han consolidado y convertido en un atractivo para la industria de Hollywood, y en los últimos años dejaron de ser un fenómeno aislado para convertirse en la expresion visual más perseguidas por cinéfilos y televidentes.

Algo no imaginado en sus inicios para la cadena AMC que está por estrenar el próximo 22 de octubre la octava temporada de ”The Walking Dead”.

Un video publicado por Top Trending (junto con el videojuego “Dying Light: The Following”) muestra cómo los zombis dentro de la cultura pop han evolucionado en el último siglo.

El video comienza con el “voodoo zombie” que data de 1932, de la película “White Zombie” (basado en el libro de W.B. Seabrook de 1929 “The Magic Island”).

Considerado el primer filme del género, los zombies de “White Zombie” no eran realmente muertos vivientes. Eran personas vivas renombradas sin sentido por una poción.

El video destaca “zombies muertos vivientes” (como los de la película “La noche de los muertos vivientes”), “zombies virales” (“Resident Evil”), “Zombies rabiosos” Zombies Z “(“Z zombies “) y, por supuesto, los zombies que existen en el mundo “Dying Light ” (Volátiles ligeros moribundos).

Se muestra además como los zombis han aumentado definitivamente el gore y se han convertido en mucho más difícil de matar en los últimos años.

Para celebrar el lanzamiento estadunidense de “Zombieland” para Sony, se lanzó “A Brief History of the Hollywood Zombie Part One” y “Night of the Living Dead”.

Hace unos dias fallecio George A. Romero, el llamado padre de las historias de zombies y que llevó estos personajes a competir con otros populares como las historias de vampiros y lobos. Romero, aunque no fue el primero, sí detonó las interminables hordas en ascenso en 1968 con “La noche de los muertos vivientes”.

El realizador exploró esta temática con “The Crazies” (1973), “Dawn of the Dead” (1978), “Day of the Dead” (1985), “Land of the Dead “(2005) y” Diario de los Muertos” (2008).

Estas películas nunca lograron llegar a ser sonoros hits, pero sí tuvieron permanentes taquillas, aún y cuando su más reciente “Survival of the Dead”, fue relegado a una oferta de VOD (video bajo demanda) en 2009.

“La noche de los muertos vivientes” fue filmada con un pobre presupuesto de 114 mil dólares cerca de Pittsburgh (donde se filmaron la mayoría de las películas de Romero), con actores desconocidos y una crudeza técnica que le dan la sensación de una pesadilla.

Romero consolidó su reputación como maestro del género con la secuela “Dawn of the Dead”, que se estrenó en Estados Unidos en 1979 y se convirtió en una de las producciones independientes más rentables de la historia del cine.

La franquicia eventualmente abarcaría varias películas:”La noche de los muertos vivientes”, luego “Dawn of the Dead”, “Día de los muertos” y “Tierra de los muertos”, dijo Romero.

“Zombieland” de Sony se estrenó en octubre pasado y recaudó 76 millones de dólares en Estados Unidos, luego que su presupuesto fue menos de un tercio de ese monto, convirtiéndose en la película de mayor éxito de zombies y ya se prepara la secuela.

Por otro lado las películas de la serie “Resident Evil”, de mayor presupuesto, basadas en un videojuego sobre un virus que convierte a las personas en zombies, han tenido éxito desde que se lanzó la franquicia en 2002.

Las tres películas de “Resident Evil” han recaudado 378 millones de dólares en todo el mundo.

El otro gran desarrollo reciente fue el éxito de Alex Garland en 2003 en el género, “28 Days Later”. La película recaudó 83 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de unos 10 millones de dólares, y su secuela de 2007, “28 Weeks Later”, recaudó alrededor de tres cuartas partes de ese total.

Alrededor del mismo tiempo, Zack Snyder rehizo el “Dawn of the Dead” de Romero en 2004, y obtuvo más de 100 millones de dólares en recaudaciones en el mundo.

En los años 80 comenzó la proliferación de películas de zombies, y franquicias de cine zombie.

“El retorno de los muertos vivientes”, de 1985, fue una comedia/horror, en la que un hombre y un grupo de punks defienden una ciudad de una horda de zombies.

En los últimos 10 años las compuertas se han abierto. En especial con “Resident Evil” de 2002, “Resident Evil: Apocalypse” de 2004 y “Resident Evil Extinction” de 2007.

“Los zombies han caído en un subgénero muy estrecho, el género de zombies post-apocalíptico, y limita el tipo de historias que puedes contar”, dijo Chris Robertson, autor del cómic DC/Vertigo “I, Zombie”.

“No querrías ser un zombie, no querrías enamorarte de un zombie, solo quieres matar a un zombie. Los zombies están a favor de todos los miedos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana”, resumió.

La figura del zombie no era originalmente estadunidense. Era una figura de miedo y terror mortal desarrollada en el vudú haitiano, explicó el crítico Stephen Marche.

Antes de la revolución, los esclavos haitianos creían que la muerte los devolvería a Guinea en África. Pero el zombie no podía ir a casa. Era esclavo incluso en la muerte, añadió Marche.

La noción del zombie puede haber comenzado como el rechazo de los colonos estadunidenses al suicidio; Incluso en ciertos tipos de muerte no habría liberación. La última agonía era ser un esclavo eternamente.

Dada esta historia, el zombie es quizá el tipo más grotesco dentro de la cultura pop. Cuando usas un disfraz de zombie, te estás apropiando de una narrativa haitiana sobre la desesperación de la esclavitud, dijo el experto, autor de “The Unmade Bed: The Messy Truth About Men and Women in the 21st Century”.