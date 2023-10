Hombre herido de gravedad tras fuerte discusión familiar

Durango, Dgo.

Un hombre de 28 años de edad fue reportado en estado crítico tras lesionarse a sí mismo, para lo cual utilizó un arma de fuego; el incidente ocurrió en un taller ubicado en la colonia Luis Echeverría.

La víctima es Jesús Antonio R. G., de 28 años de edad, quien fue descubierto inconsciente por su patrón en el interior del establecimiento.

De acuerdo a la información disponible, la víctima sostuvo una discusión familiar este mismo viernes por la mañana, en la que se dirigió a su trabajo en un estado visible de alteración.

Este no solo no pasó, sino que una vez dentro del centro de trabajo, se refugió en un espacio donde no había nadie más y se autolesionó en el cráneo.

El ruido del lugar, sin embargo, no permitió escuchar la detonación y no fue sino hasta un rato después cuando su patrón, al notar su ausencia, lo encontró después de unos momentos de búsqueda.

Personal de la Cruz Roja Mexicana lo trasladó en condición crítica al Hospital General 450.

