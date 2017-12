Homenajean a Abuelas de la Plaza de Mayo en su primera sede de Buenos Aires

Buenos Aires, 5 dic (EFE).- Las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina recibieron hoy un homenaje en su primera sede en Buenos Aires que celebraron tras el anuncio del hallazgo de su nieta número 126 robada durante la dictadura argentina (1976-1983).

Las emblemáticas abuelas con su presidenta, Estela de Carlotto, al frente descubrieron una placa conmemorativa instalada en la puerta de la primera de las sedes de su fundación, que históricamente busca a sus nietos, hijos de desaparecidos que fueron apropiados por la última dictadura y entregados a familias ajenas.

“Espero que sobre todo jóvenes cuando pasen la lean y sepan que lo que estamos haciendo es para que ellos, jóvenes de hoy, no vivan lo que vivieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos”, expresó durante su intervención De Carlotto.

Durante 19 años, como explicó la presidenta, la sede de la fundación pro derechos humanos estaba ubicada en la avenida Corrientes, frente al porteño mercado de Abasto, donde desde este lunes una placa conmemora “el trabajo incansable” de las integrantes “en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia”.

Esta placa, permite a su juicio “asegurar que no va a haber olvido”.

“Qué mejor momento para anunciarles hoy el encuentro de una nueva nieta”, transmitió ante los constantes vítores de los presentes.

De Carlotto confirmó que el próximo martes se presentará en una conferencia de prensa a la nieta 126, que describió como una “revolucionaria”, llena de “frescura” y “valentía”, ya que fue ella misma quien buscó sus orígenes y contactó con la asociación.

“Está en la casa de las Abuelas en este momento, nos quiso conocer hoy mismo que supo que era la hija de un matrimonio víctima de la dictadura cívico militar. Está recibiendo a su familia que la quiso ver hoy”, declaró.

Según apuntó, la mujer es abogada, tiene 40 años y estaba “sola”, quienes la criaron ya habían fallecido cuando se enteró de que era una de las nietas desaparecidas durante la dictadura.

“Estaba sola y ahora tiene una gran familia”, manifestó, y agregó que “esto es el fruto de todos”.

Además, adelantó que ella misma llamó a la abuela biológica de la nieta desaparecida, que descolgó el teléfono en la provincia de Entre Ríos (centro), donde mostró su enorme alegría tras la noticia.

De Carlotto añadió a Efe que la que ya es la nieta 126 está “emocionadísima, feliz, llora de felicidad”.

El anterior hallazgo de una descendiente de activistas desaparecidos tuvo lugar el pasado octubre, y se trató de otra mujer, que quiso preservar su anonimato, hija de una militante peronista secuestrada en 1977 con 24 años.

Las Abuelas de Plaza de Mayo han centrado sus esfuerzos desde hace 40 años en restituir la identidad del total de 500 niños que se estima fueron apropiados por el régimen militar.

“Acá soñamos todos con esas abuelas que ya no están, que dejaron su paso, que no pudieron abrazar a sus nietos. Pero no importa, están en una estrella, nos están ayudando desde allí, nos acompañan, y cuando encontremos su nieto nosotras los vamos a abrazar por ellas”, concluyó. EFE