Honduras recibe primeras 59.670 vacunas contra covid-19 compradas a Pfizer

Tegucigalpa, 30 jun (EFE).- Honduras recibió este miércoles un lote de 59.670 dosis de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer, compradas por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, con lo que suma más de 2,6 millones de dosis recibidas, en su mayoría donadas.

Las vacunas llegaron al aeropuerto internacional de Toncontín, en Tegucigalpa y trasladas por el servicio de paquetería DHL al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), donde fueron recibidas por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, acompañado de autoridades de la Secretaría de Salud.

Hernández dijo en el acto que las vacunas fueron compradas a través de un “contrato bilateral” con Pfizer y agradeció a la Secretaría de Salud por la gestión para adquirir el fármaco.

“En los tiempos actuales el dinero no es el elemento más importante, países con muchos recursos pueden tener todo el dinero del mundo, pero si no hay vacunas, no pueden comprar y la escasez ha sido un problema mundial”, subrayó.

El gobernante hondureño afirmó que su Gobierno “ha tenido el dinero” para comprar vacunas, pero “hasta ahora están llegando y gracias a Dios en cantidades importantes”.

Las 59.670 vacunas es el primer envío de más de 4,4 de dosis compradas por Honduras a Pfizer, anunció Hernández, quien dijo que la primera semana de julio llegarán a su país más fármacos para inocular a la población contra el coronavirus.

“Honduras tiene asegurado por contratos y donaciones de Covax 14 millones de dosis para proteger a 7 millones de personas mayores de 12 años”, enfatizó.

Desde febrero, cuando comenzó el proceso de inmunización en el país con 5.000 vacunas de Moderna, donadas por Israel, hasta la fecha ya han sido vacunados alrededor de 800.000 personas, la mayoría con la primera dosis.

La ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que la vacuna representa “una gran estrategia” para controlar la pandemia, pero es necesario seguir cumpliendo “estrictamente” las medidas de bioseguridad.

Señaló, además, que la única manera de controlar el coronavirus es “un mayor compromiso de cuido personal” de la población.

El patólogo hondureño Henry Alvarenga dijo hoy a Efe que el país centroamericano debe acelerar la compra y puesta de la segunda dosis de la vacuna anticovid ante el riesgo por las nuevas variantes del virus y el alza de contagios.

“Honduras no tiene ni el 1 % (de la población inmunizada) porque para declarar a una persona vacunada se necesita tener 14 días después de la (aplicación) de la segunda dosis”, explicó el especialista, quien considera que al país le llevará “once años” alcanzar la inmunidad de rebaño.

La pandemia de covid-19 ha dejado en Honduras 6.980 muertos y 262.069 contagios, según cifras del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). EFE