Honduras recibirá más de dos millones de vacunas pediátricas, según Hernández

Tegucigalpa, 18 dic (EFE).- Honduras recibirá más de dos millones de vacunas pediátricas contra la covid-19, informó este sábado el presidente del país centroamericano, Juan Orlando Hernández.

“¡Llegó la hora de proteger a los pequeñitos entre 5 a 11 años! Firmamos con la Secretaría de Salud el contrato para recibir más de dos millones de dosis de Vacuna Pediátrica Pfizer. ¡Pronto retornarán a clases! #Misión Cumplida”, indicó Hernández en un mensaje a través de la red social Twitter.

El gobernante no precisó cuándo comenzarán a llegar los fármacos para inmunizar a la población infantil del país.

Las clases en escuelas y colegios públicos de Honduras se iniciarán en la primera semana de febrero, aunque todavía no se sabe si de manera presencial, después de dos años bajo la modalidad virtual, que no ha abarcado a todos los estudiantes del país porque muchos, principalmente los más pobres, no disponen de los recursos tecnológicos necesarios.

Desde que la pandemia de covid-19 se comenzó a expandir en Honduras, en marzo de 2020, el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) ha registrado 10.428 muertes y 378.804 contagios.

El país centroamericano tiene una población de 9,5 millones de habitantes y, según el Sinager, hasta el pasado 12 de diciembre sumaba la aplicación de 8,7 millones de dosis anticovid, de las que 4,8 millones corresponden a la primera y 3,6 millones a personas que ya han recibido dos.

Otras 240.452 dosis han sido aplicadas como refuerzo, señaló el organismo sanitario. EFE