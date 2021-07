Honduras reporta 40 nuevos decesos por la covid y acumula 7.129 muertes

Tegucigalpa, 5 jul (EFE).- Las autoridades sanitarias de Honduras reportaron este lunes 40 nuevos decesos a causa de la covid-19 que elevaron a 7.129 las muertes acumuladas desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros dos casos en el país, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El reporte diario del organismo hondureño también suma 1.142 nuevos contagios que dejan en 269.000 los casos reportados en Honduras.

Los nuevos casos fueron diagnosticados al procesar el Laboratorio Nacional de Virología 2.791 pruebas PCR, indicó el ente sanitario.

En los hospitales hondureños se encuentran ingresados en este momento 1.221 personas, 634 de ellas presentan una condición estable, 503 están graves y 84 en unidades de cuidados intensivos.

En lo que respecta a los recuperados, hoy se sumaron 276 nuevos casos, con los que la cifra se elevó a 93.480, detalló el Sinager.

El organismo advirtió nuevamente que el coronavirus SARS-Cov- 2 no ha terminado e hizo un llamamiento a la población a que, si no tiene necesidad de salir, no lo haga y evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad.

Un bebe de dos meses falleció hoy por covid-19, informó la portavoz del Hospital de Especialidades Pediátricas María, Gabriela Flores.

La niña, procedente del departamento central de La Paz, llegó al nosocomio con síntomas de covid-19 y falleció horas después de ser ingresada, agregó.

Flores indicó que en el Hospital María permanecen hospitalizados una docena de pacientes, uno de ellos en la unidad de cuidados intensivos.

“Hacemos un llamado a todos los padres de familia para que por favor continúen tomando todas las medidas de bioseguridad y ahora con la llegada de las lluvias se debe extremar”, acotó la portavoz del hospital.

Hasta el momento se ha inmunizado a 903.581 personas, en su mayoría con una sola dosis de las vacunas anticovid, según la Secretaría de Salud.

Las vacunas que se aplican en el país son la rusa Sputnik V, Pfizer, Moderna y AstraZeneca. EFE