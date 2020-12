Honduras suma 115.317 casos por covid-19 y aconsejan no relajarse en Navidad

Tegucigalpa, 16 dic (EFE).- Honduras registró este miércoles 374 nuevos casos del coronavirus y 12 muertes por la covid-19 hasta totalizar 115.317 contagios y 3.014 fallecidos, mientras las autoridades destacaron la necesidad de mantener las medidas de seguridad y pidieron a la población celebrar las fiestas navideñas con sus familiares.

De 1.010 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 374 dieron positivo, con las que ya suman 115.317 los contagios, indicó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en un comunicado.

El organismo añadió a sus registros 553 pacientes que se han salvado de morir por la enfermedad, para un total de 52.945 recuperados.

Los hospitalizados aumentaron a 616, de los que 482 presentan un cuadro estable, 112 están graves y 22 en unidades de cuidados intensivos. La tasa de letalidad se mantiene en 2,6 por ciento.

El Sinager advirtió nuevamente que la pandemia de covid-19 no ha terminado e hizo un llamamiento a la población a que si no tiene necesidad de salir, no lo haga, y evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad.

En los últimos días se ha observado un relajamiento de la población respecto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad, principalmente en los mercados populares, por lo que médicos que están en la primera línea de batalla han pedido a la ciudadanía que usen mascarilla y no salir de casa excepto a actividades imprescindibles.

CELEBRACIONES NAVIDEÑAS EN FAMILIA

La Secretaría de Salud y la Unidad de Epidemiología del Sinager han informado que las estadísticas de la pandemia de covid-19 han tenido “un repunte en los últimos días” en el país centroamericano.

“Los índices de contagio de covid-19 en países como España, Francia y los Estados Unidos, entre otros, van en aumento, pese a las medidas establecidas. Esto debe encender las alarmas de cada uno de los hondureños, ya que esa situación puede producirse también en nuestro país”, dijo el portavoz de Sinager, Francis Contreras, en cadena nacional de radio y televisión.

El organismo sanitario recomienda que las celebraciones navideñas y de fin de año se realicen “con el núcleo familiar inmediato” y en caso de recibir la visita de otros familiares estos “no debería exceder un máximo de diez personas”, añadió.

La Mesa Multisectorial para la Apertura Económica y Social de Honduras hizo hoy un “enérgico” llamado a la población a “no relajarse” durante las fiestas navideñas y a cumplir “con más exigencia” las medidas de bioseguridad y “ser prudentes” para evitar una mayor propagación del coronavirus, señaló Contreras.

Las reuniones navideñas deben realizarse en lugares ventilados, guardar el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad para reducir los riesgos de contagio.

“Recuerde que su salud y la de su familia está en sus manos”, subrayó el funcionario, quien indicó que se prohíben las celebraciones en lugares públicos, como bares y salones sociales.

Anunció que se mantiene el toque de queda que rige de entre las 22.00 a las 5.00 horas locales (entre las 04.00 y las 11:00 GMT) , excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2021.

Las autoridades hondureñas además “intensificarán” los operativos de control en los establecimientos comerciales para garantizar que se cumplan los protocolos de bioseguridad establecidos por el Sinager. EFE

Comparte

Tweet

More







WhatsApp