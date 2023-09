Horóscopos de colores (Monhi Vidente)

Las sugerencias de Monhi Vidente para lograr una semana de éxitos

Los horóscopos de Mhoni Vidente te revelan datos clave como tu día de la suerte y los signos con los que tienes la mayor compatibilidad para iniciar una relación. ¡Suerte!

🔵 ARIES

En el horóscopo del color, el azul y el blanco son los colores perfectos para que lleves a cabo los nuevos retos que se te presentan en esta semana; el azul te dice que tengas más comunicación con los que te rodean, que nunca te quedes callado ante las injusticias y que seas un líder natural, y el blanco es la verdad interior, es decir, que puedes engañar a los demás, pero a ti mismo siempre trata de decirte la verdad. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 06 y 13, y tus signos más compatibles Capricornio, Libra y Leo. Es posible que recibas buenas noticias, como un ascenso en el trabajo, una mejora económica o un nuevo amor. Analiza tus obligaciones y trata de cumplir con todos tus propósitos de vida de la mejor manera; asegúrate de que estás avanzando hacia tus objetivos. Tu punto débil es la cabeza y los problemas de nervios y ansiedad.

🔴🔵TAURO

Amigo Tauro, en tu horóscopo del color te salieron el rojo y el azul, los cuales son perfectos para tu signo; el rojo representa la supervivencia, el aprendizaje y la pasión, mientras que el azul se refiere a la fuerza y la armonía, lo que le da el equilibrio ideal a tu personalidad. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos 05 y 23, y tus signos más compatibles para establecer una relación son Virgo, Acuario y Piscis. Ten paciencia, que todo tiene solución, no te preocupes si las cosas no salen como quieres. Cuida tu salud, asegúrate de comer saludablemente y hacer ejercicio.Te llega el regaño de tus superiores en el trabajo por culpa de tu equipo de trabajo. Recibes un dinero extra por parte de una deuda del pasado, el cual te ayudará a mejorar tu economía. Ya no busques ese amor del pasado: olvídate de tu ex y abre tu corazón a un amor nuevo.

🟡🔵 GÉMINIS

En tu horóscopo del Color obtuviste el amarillo y el azul, los cuales son perfectos para tu signo; el amarillo representa la felicidad, el poder personal y el liderazgo natural, y el azul se refiere a la flexibilidad y la armonía. Tu mejor día de la semana será el jueves, tus números mágicos 11 y 34, y tus signos compatibles Cáncer, Libra y Acuario. Ten cuidado con la ira, no te dejes llevar por tus emociones negativas y mejor detente siempre a reflexionar qué es lo mejor. Consolida tus relaciones laborales, aprende a trabajar en equipo y a cooperar con la gente adecuada para triunfar. Controla tus gastos, aprende a ahorrar para que puedas alcanzar tus objetivos a largo plazo. Tu punto débil son los huesos, cuídate de fracturas. Te llega un dinero extra, el cual te ayudará a mejorar tu economía. Sé más controlado en tu pasión amorosa: no seas infiel a tu pareja.

⚪️🟢 CÁNCER

Amigo Cáncer, en tu horóscopo del color te salieron el blanco y el verde, que son perfectos para tu signo; el blanco representa la pureza, la bondad y la abundancia, en tanto que el verde se refiere a la prosperidad y la salud. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos 08 y 21, y tus signos compatibles Leo, Escorpión y Piscis. Vivirás días de placer y aventuras amorosas, aprovecha este momento para disfrutar de la compañía de tu pareja. Aprende a valorar a las personas que están a tu alrededor, no olvides que son importantes para ti. Personaliza tus horarios de trabajo, adáptalos a tus necesidades para que no te afecten en tu vida diaria. Esta semana habrá muchas energías encontradas cerca de ti, por eso ten cuidado con las discusiones y los conflictos. Tu punto débil es el estómago, aliméntate bien. Recibes un regalo que no esperabas, disfruta de este detalle.

⭐️🪙 LEO

En el horóscopo del color obtuviste el dorado y el plateado, los colores perfectos para tu signo; el dorado representa el éxito, la riqueza y la abundancia, y el plateado se refiere a la protección y la buena suerte. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 19 y 33, y tus signos compatibles para una relación on Sagitario, Aries y Géminis. Vendrán días de esperanza y fe, aprovecha este momento para tomar decisiones importantes. Sé más creativo, pon atención a todo lo que te rodea y aprovecha tu creatividad para lograr tus objetivos. Pon ilusión y enamórate, ya es tiempo de encontrar una pareja estable. Tu punto débil es el corazón y la espalda. Cuida tu salud. Sabrás de un amor del pasado que se está divorciando y te busca, pero no lo tomes en cuenta y continúa con tus planes para rehacer tu vida con otra persona; es momento de que seas valiente.

🟠🔴VIRGO

Amigo Virgo, en el horóscopo del color te salieron el naranja y el rojo, los cuales son los colores perfectos para tu signo; el naranja representa el cambio positivo, mientras que el rojo se enfoca en la pasión. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos 20 y 40, y tus signos compatibles para iniciar una relación son Aries, Tauro y Capricornio. Vendrán días de nuevos retos, aprovecha este momento para salir de tu zona de confort y tomar proyectos que te hagan crecer. Consolida tu relación de pareja, es tiempo de dar un paso más en tu relación. Viaja y diviértete, date tiempo para ti. Tendrás todo listo para tu nuevo proyecto laboral, trabaja duro y todo saldrá bien. Te invitan a una reunión donde te sentirás con mucho magnetismo sexual, aprovecha esta buena racha amorosa. No busques la aceptación de los demás, concéntrate en hacer lo que te gusta.

🟡🔴 LIBRA

Como es tu mes de cumpleaños, los astros te tienen grandes sorpresas preparadas. Tus colores de la fortuna son amarillo y rojo, los cuales representan el dinero y el amor, esto significa que tendrás la oportunidad de encontrar el amor verdadero y de mejorar tu situación económica. Para aprovechar al máximo esta energía, debes pensar en positivo y dejar atrás los pensamientos negativos. Tu mejor día de la semana será el martes y tus números de la suerte el 37 y 55. Tus signos compatibles para el amor son Tauro, Géminis y Acuario. En el ámbito laboral, tendrás que trabajar duro para que tus esfuerzos sean muy bien recompensados. En lo personal, tendrás que dejar a un lado la indecisión y empezar a vivir el presente, también debes aceptar tu pasado y dejar atrás los remordimientos. Tu punto débil serán los riñones y las infecciones de transmisión sexual.

🟡🟠 ESCORPIÓN

Es momento para que cierres ciclos y te abras a nuevas oportunidades. El horóscopo te dice que tus colores de la fortuna son amarillo y naranja, que representan el cierre y el nuevo comienzo, por eso tienes que dejar atrás relaciones y proyectos que ya no funcionan. Para aprovechar al máximo esta energía, debes ser valiente y tomar decisiones difíciles. Tu mejor día de la semana es el lunes, tus números de la suerte el 01 y 12, y tus signos compatibles para el amor son Capricornio, Piscis y Cáncer. En tu trabajo tendrás que trabajar duro para alcanzar tus metas; sin embargo, lograrás grandes recompensas. En tu vida personal tienes que tomar decisiones importantes sobre tu futuro, esto podría incluir mudarte, cambiar de trabajo, comenzar una familia o incluso dejar a personas que solo te roban la energía. Tu punto débil son los genitales y la espalda baja.

🔴🟡SAGITARIO

Ya no lo pospongas más, tienes que tomar el control de tu vida. En el horóscopo te tocaron los colores rojo y amarillo, los cuales representan fuerza y determinación, esto significa que en este momento tendrás la oportunidad de lograr grandes cosas. Para aprovechar al máximo esta energía, debes ser valiente y tomar riesgos. Tu mejor día de la semana es el miércoles, tus números de la suerte el 09 y 27, y tus signos compatibles para una relación Aries, Géminis y Leo. En el ámbito laboral, tendrás la oportunidad de ascender o de conseguir un nuevo trabajo. El amor verdadero llegará a tu vida esta semana, si ya tienes pareja tu relación se fortalecerá. Tu punto débil es la espalda y las piernas. Será una semana de mucho trabajo atrasado y de ponerte al día, ten cuidado con las pérdidas de tu celular o dinero, tienes que ser más precavido.

🟢🔴CAPRICORNIO

Para esta semana, tus números mágicos son 17 y 30, y tus signos compatibles para el amor Aries, Leo y Virgo. En el ámbito laboral, tendrás oportunidad de ascender o conseguir un nuevo trabajo para que ya no estés tan agobiado económicamente. Ponte atento porque te llega la oportunidad de encontrar el amor verdadero o de fortalecer tu relación. Tu punto débil serán las úlceras y el estómago. Este es un momento para sanar tu cuerpo y alma. En el horóscopo te salieron los colores de la fortuna verde y rojo, que representan la salud y la pasión, esto significa que en este momento tendrás la oportunidad de recuperarte de los malestares que tienes desde hace días. Para aprovechar al máximo tu buena energía, debes cuidar tu salud y dieta. Semana muy intensa en cuestión de escuela y trabajo, aprovecha tu tiempo para que cumplas con tus obligaciones.

🟠🟡 ACUARIO

En el horóscopo te tocaron los colores de la fortuna naranja y amarillo, los cuales representan éxito y amor, esto significa que en este momento tendrás una oportunidad para alcanzar tus metas y encontrar el amor verdadero, por eso también es muy importante que enfoques tus objetivos en lograr lo que anhelas. Para que aproveches esta energía, debes concentrarse y no distraerte por nada ni nadie. Estos días, tus números mágicos son 15 y 44, tu mejor día de la semana será el miércoles. En el ámbito laboral tu esfuerzo será recompensando con un incremento salarial o un cambio de puesto. Podrás encontrar el amor verdadero o de fortalecer tu relación actual, las personas de Leo, Géminis Virgo son las más compatibles contigo. No detengas ningún proyecto sentimental o laboral, dale continuidad a todo para que así puedas sentirte pleno y realizado.

🟠🟢 PISCIS

Esta semana debes tener claro que es momento de dejar atrás el drama y empezar a vivir plenamente, no te preocupes por las cosas pequeñas y concéntrate en lo positivo, mereces ser feliz. Tus colores de la abundancia son naranja y verde, representan la felicidad y la salud, así que tendrás oportunidad de encontrar alegría y armonía. Tu mejor día de la semana es el jueves, tus números mágicos el 08 y 66 y tus signos compatibles para el amor son Acuario, Cáncer y Escorpión. En temas laborales, tendrás la oportunidad de ascender o conseguir un nuevo trabajo que te hará crecer. Encontrarás el amor verdadero o se fortalecerá tu relación actual. Cuida tus nervios, debes guardar la calma para que no enfermes. Controla tu carácter y gastos, no seas tan explosivo, eso te lleva a estar en situaciones complicadas con las personas que más quieres.

