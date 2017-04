Horrible volcadura sobre la autopista Gómez Palacio-Jiménez; 2 muertos y 11 lesionados

Actualizacion

Tenemos los nombres y edades de 12 de los 15 lesionados en la fatal volcadura de un autobús rabón que transportaba a la delegación de natación del Instituto Chihuahuense de la Juventud que participaría en la Olimpiada Nacional a celebrarse en Monterrey, N.L.

Nos faltarían tres nombres, exceptuando los occisos Benjamín René Moreno López (conductor) y el pequeño deportista, de 15 años, Andrés Pérez:

Fernando Acosta Pérez – 32 años

Leonel Díaz Portillo – 57 años

José Francisco Hernández – 26 años

José Luis Pacheco Torres – 42 años

Iván Corral Cano – 14 años

Miriam Judith Camacho – 15 años

Ángel Sebastián Jaques Anchondo – 14 años

Luis Alberto Pedrosa Tovar – 18 años

Marco Álvarez Alvarado – 14 años

Dacia Rivera Carrillo – 14 años

David Eduardo Domínguez Venegas – 14 años

Gustavo Murillo Flores – 17 años

Cuarta Entrega

Identifican a las víctimas de volcadura que conformaban equipo de natación que iba a la Olimpiada Nacional a celebrarse en Monterrey

Los fallecidos en el accidente del camión Mercedes Benz en la autopista Gómez Palacio-Jiménez son: El conductor Benjamín René Moreno López y el pequeño Andrés Pérez, ambos de Chihuahua.

Son 16 los lesionados, varios de ellos en condiciones por demás lamentables que en su mayoría están internados en la clínica No. 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Gómez Palacio. Viajaban en total 17 personas en el camión.

Otros fueron llevados a otros hospitales como el San José, privado, en condiciones más estables.

Mientras, los más delicados, fueron trasladados urgentemente en helicóptero a Chihuahua.

Insistir en que los accidentados conforman el equipo de natación del Instituto Chihuahuense de la Juventud y viajaban a Monterrey a participar en la Olimpiada Nacional.

Tercera Entrega

Camión accidentado llevaba de Chihuahua a Monterrey a un equipo de natación del Instituto Chihuahuense de la Juventud

Los deportistas accidentados esta mañana en la autopista Gómez Palacio-Jiménez, al parecer pertenecen al Instituto Chihuahuense de la Juventud. Iban a Monterrey a participar en una competencia regional.

No obstante que se dijo desde el principio que son dos los muertos, el conductor y uno de los deportistas, no se confirma la segunda muerte, o no al menos se tienen sus generales.

Son trece los lesionados que han sido internados en distintos hospitales de Gómez Palacio, varios de ellos graves.

Mantenemos abierto este canal para ampliar la información inmediatamente que se obtenga respecto de los deportistas accidentados.

Segunda Entrega

El vehículo accidentado trasladaba a un equipo de natación procedente de Chihuahua

La Unidad Estatal de Protección Civil asegura que el vehículo accidentado sobre la autopista Gómez Palacio-Jimenez trasladaba a Monterrey a un equipo de natación procedente de Chihuahua.

La volcadura se registró sobre el kilómetro 52+700, justo en el tramo entre Gómez Palacio y Bermejillo hacia las 7:00 horas. En el lugar del percance falleció el conductor de nombre Benjamín Moreno. También murió uno de los nadadores, de 15 años de edad, aunque no ha trascendido su nombre.

La unidad transportaba a un equipo completo de natación de Chihuahua, de entre los que resultaron, como se dijo en una primera entrega, once lesionados, varios de ellos graves, que ya se encuentran recibiendo atención médica en distintos hospitales de Gómez Palacio.

El vehículo, un Mercedes Benz placas 50-RA-1E quedó materialmente desecho, o virtualmente terminó reducido a hierros retorcidos, producto de las volteretas que dio la unidad al salirse del camino.

Todavía no tenemos los nombres del total de los pasajeros, pero estamos trabajando para conseguirlos y compartirlos lo antes posible a nuestros lectores en Durango, México y el mundo.

Primera Entrega

Horrible accidente se registró hace unos minutos sobre la autopista Gómez Palacio-Jiménez en el que murieron dos personas y quedaron lesionadas once más.

El percance se produjo sobre el kilómetro 52+700 del camino a Chihuahua cuando un camión corto de pasajeros se salió del camino, dio varias volteretas y causó no solo la destrucción del vehículo, afectó seriamente a sus pasajeros.

Llevaban dirección a Chihuahua, quizá viajando hacia aquella entidad o de paseo a algún punto turístico por el rumbo.

Acudieron al lugar rescatistas de Protcción Civil del Municipio de Gómez Palacio y personal de la Unidad Estatal de Protección Civil, además de socorristas de la Cruz Roja, que brindaron los primeros auxilios a los lesionados y adelantaron la ayuda médica a varios de ellos en condiciones lamentables.

El camión de la marca Mercedes Benz es de color blanco de reciente modelo, placas 50-RA-1E y se desconoce quién lo conducía.

Ahora las víctimas están siendo trasladados a distintos hospitales de Gómez Palacio y Torreón, donde aparentemente tienen o tenían su domicilio los occisos y los heridos.

No tenemos aun los nombres de las víctimas, pero estamos trabajando para conseguirlos y compartirlos con nuestros lectores en Durango, México y el mundo.