Hospitales y universidades de Venezuela persisten en conflicto laboral

Caracas, 6 jul (EFE).- Los trabajadores de los hospitales públicos de Venezuela cumplieron hoy el décimo segundo día de protestas en medio del conflicto laboral que mantienen para exigir mejoras salariales, una demanda que también hacen los profesores de las universidades del país que completaron otro día de paro.

Solo en Caracas se registraron manifestaciones en al menos siete centros de salud; en los que enfermeros, doctores, obreros y personal administrativo portaron pancartas y corearon consignas para denunciar que sus ingresos son insuficientes para hacer frente a la hiperinflación nacional.

Los manifestantes reiteraron que la protesta no es solo para pedir incrementos salariales sino para exigir la dotación de los hospitales que hoy registran escasez de medicamentos, materiales médicos y paralización de áreas especializadas o quirófanos por la falta de mantenimiento.

La representante del sindicato del Hospital Universitario de Caracas (HUC), Margot Monasterios, reiteró hoy a periodistas el reto que han planteado los empleados públicos al jefe del Estado, Nicolás Maduro, a vivir un mes con el sueldo que perciben mensualmente los trabajadores de la salud para comprobar “que es imposible”.

Además, un centenar de trabajadores sanitarios en el estado Lara (oeste) acudió a la sede regional de la Defensoría del Pueblo para exigir aumento salarial y denunciar el deterioro de los nosocomios.

Aseguraron que mantendrán un cese parcial de actividades, atendiendo emergencias y casos especiales, hasta que haya un pronunciamiento del Ejecutivo.

En el estado de Zulia (oeste, limítrofe con Colombia) otro grupo protestó frente a la sede del estatal Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Maracaibo.

“No solamente (protestamos) porque el salario no nos llega a lo justo, sino porque no tenemos los insumos (materiales) y las condiciones adecuadas para atender a los pacientes como se merecen”, dijo a periodistas Rebeca López, una de las manifestantes.

Entretanto, los profesores de distintas universidades públicas completaron hoy un segundo día de paro exigiendo también mejores salarios.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), Víctor Márquez, indicó que el llamado a paro también es por las condiciones que presentan las instituciones, pues reiteró que las universidades además “tienen déficit presupuestario” e “innumerables problemas” para su funcionamiento.

La “lucha” por mejores salarios fue iniciada el pasado 25 de junio por un grupo de enfermeras y profesores ante la situación de crisis económica que vive el país y ambos gremios han asegurado que continuarán exigiendo hasta conseguir una respuesta por parte del Ejecutivo.

En ese sentido, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) hizo un llamado a los docentes a asistir el próximo lunes a una asamblea en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, para tratar este tema.

Asimismo, el Magisterio del estado de Zulia se pronunció en la misma línea y su coordinador, Alexander Castro, advirtió que si el Gobierno no atiende la situación los educadores no regresarán a sus “funciones”.

“Toda la política del Gobierno nacional dirigida a la economía es una política hambreadora. No podemos seguir trabajando nosotros en el magisterio con unas condiciones tan deplorables, no tan solo en el ámbito familiar, en el presupuesto familiar, sino en la miseria en que están viviendo nuestras comunidades. Hay escuelas donde el 90 % de los niños no llega a la escuela por hambre”, agregó.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, padece una severa crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas, así como en hiperinflación y fallos en los servicios públicos.

En el país se registran protestas casi diarias por fallos en los servicios eléctricos o de agua, como ocurrió hoy en Caracas donde tuvieron lugar pequeñas manifestaciones para exigir a la estatal Hidrocapital que restablezca el bombeo en las zonas residenciales o que envíe camiones cisternas para paliar la situación.

“¿Dónde está este gobierno? No podemos con esta situación ya, todo es un caos”, dijo Nancy Blanco que participó en una pequeña manifestación en el municipio caraqueño de Libertador, gobernado por el chavismo. EFE