Hostigan y amenazan despachos de cobranza

Los cobradores se agarran de todo para presionar a los deudores

Por: Andrei Maldonado

Hasta 90 por ciento de las personas que por diversas razones han caído en morosidad por incumplimiento de pago suelen ser víctimas de hostigamiento por parte de las empresas que les otorgaron los préstamos, las cuales hacen la cobranza a través de despachos que recurren a prácticas ilegales para presionar a los clientes.

Lo anterior lo informó el expresidente de la Barra de Abogados Mario Pozo Riestra quien señaló que recientemente fue aprobada por los diputados a nivel federal una reforma al código penal por la cual los actos de cobranza que efectúen estas empresas o sus despachos contables que estén fuera de la legislación serán consideradas como fraude y hostigamiento y serán penalizadas.

Destacó que la práctica más común que realizan tanto las cooperativas financieras como los llamados grupos solidarios es generar información simulada, esto es, amenazar con acciones legales tales como el embargo de bienes en caso de que no se efectúe el pago del préstamo en los términos que la empresa desee, presionando de manera física o por medio de llamadas telefónicas.

En ese sentido el letrado indicó que estas empresas deben exhibir públicamente sus estrategias de cobranza y quiénes son sus despachos contables para que los clientes puedan consultar esta información antes de contraer un servicio con ellos; así mismo los cobros que se hagan personalmente deben hacerse en días y horarios hábiles, es decir de lunes a sábado de 07:00 a 19:00 horas.

Así mismo las llamadas telefónicas también deben hacerse solo en ese horario y deben estar dirigidas al deudor o al aval, nunca a familiares, amigos o números de referencia y no se debe amenazar con procesos legales que no se han efectuado; “la gente no va a la cárcel por deber dinero, existe un proceso. Lamentablemente pocos saben esto y se dejan intimidar por las empresas”, puntualizó.

Pozo Riestra expresó que en Durango las principales quejas de hostigamiento se dirigen a empresas como Elektra, Financiera Relámpago, Financiera Independencia, Crédito Familiar, Caja Popular Mexicana, Afirme, Caja Libertad y Compartamos Banco; “la legislación castiga estas acciones y también hay multas de carácter administrativo por parte de la Condusef y la Profeco”, dijo.