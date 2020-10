Hoteleros en contra de cerrar Paseo del Viejo Oeste

Francisco Martínez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Durango, señaló que el cierre del Paseo del Viejo Oeste vendría a ser un golpe muy duro para el sector turístico, debido a todos los trabajadores que dependen del funcionamiento de este lugar.

“Respecto al anuncio que hicieron sobre que se quería cerrar el Paseo del Viejo Oeste, desde nuestro punto de vista nosotros creemos que no es ahí donde están los contagios, creo que ahorita el cerrarlo sería un golpe muy duro sobre todo al sector turístico, ya que se ha comprobado que el contagio está entre las mismas familias, no en los espacios al aire libre como lo podría ser este paseo, en el cual se han estado tomando todas las medidas sanitarias y se ha cuidado mucho el hecho de que no haya grandes concentraciones de personas”, expuso.

“Nosotros le solicitamos al secretario de Turismo que se hicieran los shows más cortos, pero no creemos que una medida para bajar los contagios sea cerrar”, agregó.

Consideró que sería un golpe muy duro si esto sucediera, sobre todo para las personas que dependen del mismo, sobre todo porque es el único atractivo que se tiene en la ciudad de Durango para que los pocos turistas que se animan a llegar capital puedan asistir.

“Creo que nosotros estamos conscientes del problema que existe, pero por hoy la mayoría de los contagios es entre los mismos familiares, sobre todo los jóvenes que no se cuidan y llegan a contagiar a sus familiares”, externó.

Dijo que por su parte solicitará al gobierno del estado que no se cierre este parque turístico, dado que no sería la solución para el problema que se está teniendo, “lo que necesitamos todos los ciudadanos es hacer conciencia del problema que estamos viviendo”.

