HRW denuncia nuevas presiones de China contra abogados de derechos humanos

Pekín, 20 sep (EFE).- Más de dos años después de que China comenzara la llamada “Campaña 709” contra abogados de derechos humanos, el Ministerio de Justicia ha iniciado este mes una nueva ronda de presiones y amenazas contra bufetes dedicados a este tipo de casos, denunció hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

En un comunicado, la ONG con sede en Nueva York denuncia que el ministerio ha comenzado en septiembre investigaciones contra abogados de derechos humanos y sus bufetes en seis divisiones administrativas chinas (Pekín, Cantón, Guangxi, Henan, Hunan y Yunnan), que incluyen interrogatorios intimidatorios a letrados.

“No utilizaron palabras fuertes, pero me preguntaron por mis padres e hijos, algo que no es muy habitual y me asustó”, contó a HRW uno de los abogados que fueron objeto de estas investigaciones, y que describieron este tipo de conversaciones como “intimidatorias”.

“Aunque los abogados chinos de derechos humanos están familiarizados con el acoso oficial, estas investigaciones repentinas e invasivas envían un alarmante mensaje”, destacó la directora de HRW para China, Sophie Richradson, quien pidió en el comunicado el fin de esta nueva “campaña de intimidación”.

Las investigaciones fueron presentadas por el Ministerio de Justicia chino como labores necesarias para “fortalecer” o “estandarizar” los bufetes chinos, mediante reuniones con abogados en los que se les pregunta sobre la administración de estas firmas, qué casos asumen y cuánto cobran por ello.

Este tipo de evaluaciones están contempladas por la ley china y normalmente se producen en el mes de mayo de cada año, pero las “conversaciones” mantenidas a lo largo de este mes por funcionarios ministeriales con abogados chinos han sido “más estrictas de lo habitual”, señaló la organización HRW.

Bajo la presidencia de Xi Jinping, que llegó al poder en marzo de 2013, las autoridades chinas han reprimido a algunos de los más prominentes abogados chinos de derechos humanos del país, caso de Xu Zhiyong, fundador del Movimiento Nuevos Ciudadanos, condenado a cuatro años de prisión en 2014.

Pu Zhiqiang, otro célebre letrado, fue suspendido de la profesión por escribir comentarios contra el régimen chino en redes sociales, y el abogado Tang Jingling cumple una condena de cinco años de prisión desde enero de 2016 por “promover ideas de desobediencia civil no violenta”, recuerda HRW.

Bajo la Campaña 709 contra los abogados de derechos humanos, iniciada el 9 de julio de 2015, más de 300 personas entre letrados, sus asistentes u otros asistentes fueron detenidos.

Muchos de ellos fueron puestos en libertad, pero el director de uno de los bufetes más prestigiosos, Zhou Shifeng (de la firma Fengrui) fue condenado a siete años de prisión en agosto de 2016, y otro conocido abogado, Wang Quanzhang, espera juicio, mientras que el letrado Wang Yu está en libertad pero ha sido aislado de sus amigos y colegas, denuncia Human Rights Watch.

Según la organización con sede en Nueva York, durante la campaña muchos de los objetivos de las autoridades sufrieron torturas y presiones para emitir confesiones forzadas. EFE