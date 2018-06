Humala se enfrenta a congresista durante presentación ante comisión Lava Jato

Lima, 5 jun (EFE).- El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) protagonizó hoy un enfrentamiento verbal con el legislador aprista Mauricio Mulder, durante la presentación que hizo ante la comisión del Congreso que investiga el escándalo de corrupción Lava Jato.

Humala protestó ante la presidenta de la comisión, la fujimorista Rosa Bartra, luego de que Mulder le hiciera una pregunta con términos que consideró ofensivos y que estaba fuera de los temas para los que se le había citado.

El exgobernante dijo que podía cuestionar las preguntas no relacionadas a la invitación, porque el parlamento no es un “kindergarten” (jardín de niños) como para amenazar a los invitados si no contestan.

Mulder respondió que Humala, un exmilitar, estaba equivocado al pensar que la comisión era un “cuartel”, pues los parlamentarios tienen derecho a preguntar sobre cualquier tema, tras lo cual le dijo: “¿Cómo conoció al señor Marcelo Odebrecht?”.

“Señora presidenta, no me voy a prestar a esta burla, estamos acá tratando de solapar la actitud poco decorosa de un señor congresista y pido que se disculpe”, replicó Humala.

Mulder agregó que, con su reacción, Humala buscaba “pretextos” y que pedir que un parlamentario se disculpe eran “solo maniobras de una persona que no quiere responder”.

“No voy a responder ninguna pregunta a ese señor si antes no se disculpa”, reiteró el exmandatario ante lo cual Mulder dijo que retiraba “todo lo que el señor Humala considere ofensivo” pero si quería una disculpa “que espere bien sentadito”.

Durante el interrogatorio, Bartra exhortó en diversas oportunidades a los abogados de Humala, Alberto Otárola y Santiago Gastañadui, para que no interrumpan la sesión y defendió la prerrogativa de los legisladores de preguntar sobre cualquier tema.

Humala admitió que se reunió con el brasileño Marcelo Odebrecht y con Jorge Barata, el exrepresentante de la constructora Odebrecht en Perú, aunque enfatizó que solo hablaron en términos protocolarios, sin saber que ofrecían sobornos a funcionarios de su gestión.

El expresidente también aseguró que durante su Gobierno solo se encargó de conducir la política general del país y que los ministros de cada sector condujeron los procesos.

Humala fue citado al Congreso para explicar, como testigo, la intervención de Odebrecht en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, la construcción del Centro de Convenciones de Lima por la empresa OAS y la venta de acciones de Kuntur Transportadora de Gas a Odebrecht.

Además, por la aprobación de la operación de endeudamiento externo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), para financiar parcialmente las obras hidráulicas mayores del Proyecto Chavimochic – III Etapa, y por su participación en la suscripción de las adendas al contrato de concesión de Trasvase Olmos y al contrato de concesión de Irrigación Olmos.

El expresidente sostuvo que todos los proyectos tuvieron la aprobación y el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas y dijo que si se quieren conocer “los detalles de estos proyectos se los pueden pedir a cada ministro del sector”.

Humala y su esposa, Nadine Heredia, salieron en libertad tras nueve meses prisión preventiva a fines de abril pasado luego de que el Tribunal Constitucional revocó una orden dada por el juez Richard Concepción Carhuancho.

El fiscal Germán Juárez investiga a la pareja por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por los supuestos aportes irregulares de Odebrecht a su campaña electoral en 2011 y del Gobierno venezolano en los comicios de 2006. EFE