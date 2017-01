Iban en Grand Cherokee posiblemente robada y llevaban casi medio millón en efectivo

Iban 4 jóvenes en una Grand Cherokee sin placas aparentemente robada y llevaban casi medio millón de pesos en efectivo que no supieron explicar de dónde lo obtuvieron y para qué los llevaban, informan las Bases de Operaciones Mixtas.

Se trata de cuatro jóvenes que viajaba en una Jeep aparentemente ajena sobre la autopista Durango-Torreón. La autoridad los alcanzó en el kilómetro 16 y en la revisión de rutina los viajeros no supieron explicar el origen del poderoso vehículo, y cuando la policía pidió se identificaran, pudieron percatarse que el conductor del auto llevaba mucho dinero en efectivo en una “mariconera”.

Como parte de los esfuerzos coordinados entre las distintas dependencias de seguridad, Ejército, PID y PEA así como la integración de la Bases de Operaciones Mixtas y dentro del operativo Navidad Segura; elementos de las diferentes corporaciones realizando acciones de prevención de vehículos con reporte de robos, a la altura del kilómetro 16 de la autopista Durango-Gómez Palacio; se percatan de una camioneta cerrada color negra la cual circulaba sin placas; motivo por el cual, elementos les marcaron el alto; a lo que accede la unidad de la marca Jeep de la línea Grand Cheroke modelo 2012 con número de serie: 1C4RJFDJ4CC196991Y; a bordo se encontraban 4 sujetos de actitud sospechosa quienes manifestaron no traer la documentación necesaria que acreditara la propiedad del vehículo, por lo cual se les pide que descendieran del mismo para iniciar una inspección al interior; de igual manera, al conductor se le invita a identificarse y quien dijo llamarse René V. de 34 años de edad con domicilio en Cuencamé y al momento de sacar una identificación de su “mariconera” , elementos se percatan de una gran cantidad de dinero al interior de su bolso por lo cual se le pidió acreditar la procedencia de dicho efectivo; y al no demostrarlo y dar explicaciones no concretas e incoherentes, se procedió a detener el vehículo y el aseguramiento de $ 410,622.00 M.N. así como la detención de 3 personas más quienes fueron trasladados por el supuesto delito de operación de recursos de procedencia ilícita, para posteriormente ponerlos a disposición de la autoridad competente.