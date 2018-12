Ibargüen no pone como pretexto la cancha del Azteca para hacer un buen juego

México, 1 dic, (EFE).- El colombiano Andrés Ibargüen, atacante del América del fútbol mexicano, dijo no estar preocupado por las condiciones del césped del estadio Azteca para el compromiso ante Toluca, este domingo en los cuartos de final del torneo Apertura.

Esta semana la cancha del Azteca fue removida para cambiar el pasto luego del intento fallido que se hizo desde julio. Para tales efectos en esta ocasión se usó césped de la cancha de entrenamiento del América de sus instalaciones de Villa Coapa, al sur de la Ciudad de México.

“Son temas que nos afectan pero no nos competen. Nosotros tenemos que sacar buenos resultados, lo demás pasa a un tercer plano. Nos preocupa más el funcionamiento; debemos jugar bien en donde sea”, dijo el exjugador de Racing Club y Atlético Nacional.

Ibargüen no ha podido ser titular con las Águilas desde el 11 de noviembre pasado, cuando participó en la cancha de Santos Laguna 56 minutos y espera ser de utilidad en la vuelta de los cuartos de final ante los Diablos del Toluca.

“Siempre estoy a la disposición del cuerpo técnico desde donde me toque, sea dentro de la cancha o en el banquillo de suplentes, estoy dando el máximo de mi esfuerzo para apoyar y fortalecer la unión de todos, lo importante es no dejarnos de acompañar como equipo”.

Otro elemento que ha tenido poca regularidad este Apertura es Joe Corona, quien estará en la banca en espera de opciones de juego ante Toluca.

El centrocampista, al igual que Ibargüen, no se exaspera por el tema de la grama del Azteca.

“La cancha no ha estado en buenas condiciones desde hace meses. No la hemos visto, si llega a estar bien, qué bueno. Como la encontremos es nuestra labor hacer un buen partido. Trataremos de que no nos afecte ese aspecto”, señaló.

La serie América-Toluca va 2-2 después del partido de ida del pasado jueves en el estadio de los ‘Diablos’. EFE