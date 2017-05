Identifican como mexicano al agresor del sacerdote en Catedral de México

México, 17 may (EFE).- El agresor de un sacerdote en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México fue identificado por medio de redes sociales como el mexicano Juan René Silva, reveló hoy la Procuraduría General de Justicia (fiscalía) de la capital.

Informes publicados en diversos medios de prensa apuntaron a Silva, originario de Matehuala, estado de San Luis Potosí, como el atacante del sacerdote Miguel Machorro, a quien hirió el lunes con un cuchillo en la yugular y en la zona torácica durante una misa en el santuario.

En una búsqueda en Facebook se encontraron imágenes que corresponden al nombre proporcionado por el atacante y a su fisonomía, declaró a Radio Fórmula el subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría, Edmundo Porfirio Garrido.

No obstante, su identidad no ha podido ser comprobada dado que el agresor se ha negado a dar sus datos y no ha permitido que se le tomen las huellas dactilares, explicó el funcionario.

La Procuraduría no tiene todavía una hipótesis sobre las causas del ataque dado que no hubo indicios previos.

Tras ser detenido, el agresor fue sometido a una revisión psiquiátrica que concluyó que presenta un cuadro de psicosis que lo inhabilita para tomarle la declaración, explicó.

La oficina de prensa del Arzobispado de México confirmó a Efe que Machorro se encuentra fuera de peligro aunque continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital privado de la capital mexicana.

“Afortunadamente ya está bajo cuidado, está en revisión. Evidentemente se busca que esté de la mejor manera para que sea llevado a una cama de terapia normal”, dijo el padre José de Jesús Aguilar Valdés.

Aguilar confirmó que el especialista que revisó al agresor lo diagnosticó como psicótico y que será enviado a la única cárcel que tiene un pabellón para este tipo de enfermos, el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. EFE