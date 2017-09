IEM inicia trabajos de prevención de violencia sexual

El Instituto Estatal de las Mujeres arrancó jornadas de Prevención de Violencia Sexual con niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de sensibilizar y promover el autocuidado y la denuncia, declaró Laura Elena Estrada Rodríguez, directora de esta instancia gubernamental, quien manifestó que es necesario tener mujeres y hombres fuertes viviendo en armonía, para construir una comunidad sana.

Informó que estas jornadas se llevarán a cabo a través del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, del Instituto de Desarrollo Social en colaboración con la UJED y el arranque se llevó a cabo en la escuela secundaria pública Mártires de Tlatelolco.

Comentó que se impartirán un total de 40 jornadas con una duración de cuatro horas por cada una, buscando impactar a más de 600 jóvenes, y se llevarán a cabo en primarias y secundarias con altos índices de violencia en Durango capital, “con las mujeres trabajaremos el tema de prevención de violencia sexual y en con los hombres las nuevas masculinidades”.

En el arranque oficial de estas jornadas, Estrada Rodríguez expresó a las y los jóvenes la importancia de que conozcan sus derechos, ya que en la adolescencia se sufren cambios físicos y emocionales, y en esa etapa es difícil manejarlos, es por ello que en algunas ocasiones se generan abusos que derivan en daños que impactan permanentemente.

“La prevención es tarea de todos, no podemos detener la violencia en nuestros hogares si los varones no colaboran, cuidan y respetan a las mujeres, pero tampoco podemos detenerla si las mujeres no conocen sus derechos y los ejercen”, finalizó.