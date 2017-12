IEPC absuelve a Rosas Palafox

El pasado lunes 18 de diciembre, Fernando Rosas Palafox director municipal de Fomento Económico fue notificado de quedar absuelto de imposición alguna tras la demanda que se le interpuso por parte del partido político Morena, quien argumentaba faltas a la ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Durango.

Como “Denuncia Infundada” fue calificado el procedimiento luego de que se exhibiera la falta de pruebas y fundamentos para acusaciones que el funcionario municipal negó y comprobó tajantemente al presentar evidencias físicas de su declaración.

Entre los señalamientos se le acusó de pagar a los medios de comunicación para publicar noticias relevantes sobre sus aspiraciones personales, además de proveerles también de desayunos y otros artículos, a lo que Rosas Palafox demostró lo contrario y argumentó que se condujo de forma transparente al ejercer su derecho como ciudadano y no como funcionario público.

“Como cualquier ciudadano puedo expresarme, no he faltado nunca a mi responsabilidad como directivo de una dependencia municipal y al pie de la letra he cumplido mis funciones, soy respetuoso de los estatutos del IEPC “, agregó.

Aclaró que sigue al frente de la Dirección Municipal de Fomento Económico y continuará con los proyectos que esta instancia lleva a cabo en temas de atracción de inversión, apoyo al emprendedurismo e impulso a la creación de empresas, “en cualquier espacio que me brinde la oportunidad de aportar mi trabajo por el desarrollo de Durango daré mi mejor esfuerzo”, finalizó.