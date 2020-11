Ignoran comerciantes el semáforo rojo

*Permanecerán abiertos ante falta de apoyos de las autoridades

Por: David Favela

Comerciantes del Mercado Gómez Palacio, Excuartel Juárez, Patoni, entre otros puntos del primer cuadro de la ciudad, manifestaron que ya no volverán a cerrar sus puertas a pesar del semáforo rojo, debido a que no tienen ningún apoyo del Gobierno Municipal para cubrir sus necesidades y pagar sus servicios básicos.

Fernando Serrano García, dirigente de los comerciantes del Mercado Gómez Palacio, indicó que el cierre les afecta “y no solo a mí, sino a todos, aquí no tenemos preferencia de nada porque lo que queremos todos es trabajar, sabemos que estamos en semáforo rojo pero lo que la gente quiere es sacar para comer, porque estar encerrados ya no le conviene a nadie”.

“Nadie nos ha buscado para dialogar, yo como dirigente estaría de acuerdo en hacerlo, pero la gente es la que ya no aguanta y no quiere cerrar de nuevo porque necesita algo para comer, la verdad es que ya no podemos”, agregó.

Señaló que las ventas se les han venido abajo completamente, “estamos en números de alrededor del 90 a 95 por ciento lo que han disminuido, ya no tenemos ventas en este momento y si cerramos pues menos, ya queremos trabajar”.

Todos los comerciantes del centro histórico acordaron reunirse pues ya no quieren que les vuelvan a cerrar, “lo que requerimos es trabajar, ya no queremos más diálogos, lo que queremos es un apoyo si es que volvemos a cerrar, porque hasta el momento no hemos recibido nada”.

“Ya cerramos y los contagios siguen, entonces no es culpa de nosotros los comerciantes, es la gente la que no hace caso y lo único que queremos es abrir y que realmente ya se recupere la economía, porque aquí no hay economía, hay muchos negocios abiertos porque tenemos hambre y ganas de trabajar, lo único que queremos es que nos den permiso”, finalizó el dirigente.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp