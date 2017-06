Ilustrador argentino Fiumara: “Mi asignatura pendiente es dibujar a Batman”

La Paz, 17 jun (EFE).- El argentino Max Fiumara, que ha ilustrado a personajes de cómic como Spiderman, Hellboy o Hulk, considera una asignatura pendiente dibujar con una interpretación propia a Batman, uno de sus héroes preferidos, dijo en una entrevista con Efe en La Paz.

“Batman es un personaje con el que he trabajado muy poco recientemente, pero yo creo que con ese personaje tengo una asignatura pendiente, me encantaría mostrar como yo lo interpreto”, manifestó el ilustrador.

Fiumara llegó a La Paz esta semana para participar en la decimoquinta versión del Festival Internacional “Viñetas con Altura”, en la que uno de los platos fuertes es una exhibición de los trabajos más reconocidos del argentino.

Nacido en Buenos Aires, el artista contó que desde pequeño tiene a Batman entre sus personajes favoritos, por lo que, según dijo, le gustaría hacer algunos cambios y aportes a la ilustración del vigilante encapuchado de Ciudad Gótica.

“Lo importante es mostrar lo que uno puede aportar al personaje con la interpretación que uno le da. Algo que me molesta es la picardía de los cuernos cortos, casi al ras de la cabeza”, sostuvo.

Batman es uno de los personajes más populares de DC Comics, editorial con la que Fiumara ha trabajado ilustrando a Aquaman.

Los trabajos del argentino también pueden verse en cómics de Marvel como “Spiderman”, “Capitán América” y “Hulk”, entre otros.

Para el ilustrador es importante mostrar la intencionalidad y crear una identidad propia en cada trabajo realizado.

“La intención es lo que se quiere transmitir, cómo se mueve el personaje, cómo se cuenta la historia y que atrape al lector, que se sienta parte de la historia”, expresó Fiumara.

El argentino sostuvo que el trabajo de un ilustrador no es fácil y que incluso puede llegar a ser esclavizador, pues no se tienen horarios fijos, ni días libres y nos necesarias horas para lograr que las ilustraciones salgan bien.

“Son muchas horas de trabajo que se pasa en el tablero, ya que son 22 páginas de cómics que uno tiene que entregar por mes y luego son otras 22 páginas dibujando otro cómic. Es muy esclavizante en ese sentido si no se pone un freno”, aseguró.

El ilustrador explicó que prefiere definir qué trabajos va realizar de acuerdo al tipo de historia que se contará en el cómic e indicó que opta por no hacerlo cuando la trama es muy parecida a alguna que ya dibujó.

Agregó que no le gusta trabajar en digital y que prefiere hacerlo a mano para “sentir el papel y la tinta”.

“Prefiero pasarme muchas horas dibujando que peleando con un programa”, manifestó.

Uno de los trabajos más queridos por el autor es la serie “Four Eyes”, que creó junto al estadounidense Joe Kelly en 2009, con la que se sintió libre para dibujar nuevos personajes y consolidar su estilo, que se caracteriza por un trazo fluido y no estar aferrado a la anatomía perfecta de los personajes.

“Cuando fui dibujando Four Eyes pensé que no lo iba a leer nadie y que nadie lo iba a comprar, entonces el proyecto era para mí, era mi estilo, mi forma de trabajo y especialmente era para que me gustara a mí”, sostuvo Fiumara.

“Four Eyes” es una historia que se desarrolla en 1930 en Brooklyn, Nueva York, en la que el protagonista es un niño de 8 años inmerso en peleas clandestinas de dragones y el suyo tiene cuatro ojos.

Algunas ilustraciones de esta serie son parte de la exposición de Fiumara en el festival “Viñetas con altura”.

Dentro del evento, el argentino dio el martes y miércoles un taller y una conferencia, e hizo una demostración de dibujo en vivo. EFE