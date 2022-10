IMAC llevó arte y cultura al puente de Analco

El pasado sábado se llevó a cabo el programa “Bailar por el placer de vivir” coordinado por el Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC) teniendo como escenario el Puente de Analco, en el que se realizó un montaje de tango a cargo del Centro Artístico Analco, quienes estuvieron acompañados por el saxofonista Gerardo Soto.

Quien dio inicio con este espectáculo fue el saxofonista Gerardo Soto, quien lleva dedicándose a esto de la música desde hace 10 años, su amor por el saxofón comenzó desde pequeño ya que pertenece a una familia de músicos. Las piezas que interpretó fueron; “Quizás, quizás”, “Habana”, “Easy on me”, “Stand by me”, “Reloj”, “Deep is your love”, entre otras.

Minutos después se unieron al espectáculo 15 bailarines coordinados por Juan Pablo Ayón director del Centro Artístico Analco, los artistas deleitaron a los presentes con música de tango fusión electrónico, bailando piezas como “Billie jean” de Michael Jackson, “El choclo”, “6 puntos”, “Una larga noche”, “Vals de invierno” y “Cada día te extraño más”, así como los acompañamientos con el saxofonista.

Es importante mencionar que esta actividad se implementó con la finalidad de promover la salud mental.

