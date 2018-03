Imagine Dragons lleva al éxtasis y Pearl Jam corona en Lollapalooza Brasil

Carlos Meneses Sánchez

Sao Paulo, 24 mar (EFE).- Imagine Dragons retumbó hoy sobre el escenario con un espectáculo eléctrico, comprometido socialmente y cargado de positivismo, en una segunda jornada del Lollapalooza Brasil 2018 que coronó Pearl Jam y su viaje a la década de los 90.

Incombustible es la mejor palabra para describir al vocalista de la banda de Las Vegas, Dan Reynolds: se abrazó con el público del Autódromo de Interlagos de Sao Paulo, cogió en brazos a su guitarrista mientras este tocaba e hizo un alegato contra la permisiva política de armas de su país.

“Estoy cansado de lo que pasa en Norteamérica. Estoy cansado de que perdamos a nuestros hijos con armas”, denunció Reynolds durante la presentación en medio de los aplausos de sus admiradores, que repitieron cuando se arropó con la bandera de Brasil o mostró la arcoíris del colectivo LGTBI.

El reclamo lo hizo después de abrir con “I Don’t Know Why” y “Believer”, dos temas que llevaron al éxtasis a los incondicionales de este grupo que ya reconoció como uno de sus mejores conciertos el que ofreció en la edición de 2014, también en Interlagos.

Siguieron con “It’s Time”, “Gold”, “Whatever It Takes”, “I’ll Make It Up to You” y “Star Over”, todas con el mismo derroche de energía que obligó a Reynolds a detenerse unos pocos segundos para darle un par de sorbos a una bebida energética.

El momento más conmovedor llegó justo antes de interpretar uno de sus grandes éxitos, “Demons”, ya que fue ahí cuando Reynolds quiso lanzar un mensaje de positivismo en el que afirmó que sufrir depresión “no es una ninguna debilidad”.

“Habla con tu familia, con tus amigos, ve a terapia, pero continúa adelante”, aseveró.

La banda terminó con el particular retumbo de “Radioactive”, convertida ya en un himno y que les valió un Grammy en 2014.

El broche de oro a esta segunda jornada de festival lo puso Pearl Jam que, al igual que el propio Lollapalooza, creado por el cantante de Jane’s Addiction, Perry Farrell, nació en los primeros compases de la década de los 90.

Con diez álbumes de estudio y cientos de directos a sus espaldas, el grupo de Seattle rescató para esta noche “Corduroy”, “Do The Evolution” o “Why go”, esta última de su primer disco, “Ten” (1991), entre muchas otras.

Antes de “Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town”, el carismático Eddie Vedder se sacó un folio y empezó a hablar en portugués para agradecer la presencia del “increíble” público.

No obstante, también trajeron novedades como “Can’t Deny Me”, adelanto de su próximo álbum, o “Mind Your Manners”, incluida en su trabajo “Lightning Bolt” (2013).

Por su parte, el noruego Kygo, con sus toques tropicalistas y medio playeros, fue el gran nombre del día en el palco de la música electrónica.

Al igual que en la edición chilena de Lollapalooza, en Brasil también hubo algún problema técnico. La perjudicada en este caso fue la cantante brasileña Liniker Barros, vocalista de la banda “Liniker e os Caramelows”, que participaba por primera en el festival.

Después de interpretar su gran éxito “Zero”, la energía del escenario “Onix” desfalleció de repente. El grupo salió del escenario, pero cuando volvió solo fue para comunicar que no iba a ser posible retomar el concierto, cuando faltaban aún quince minutos para su conclusión.

Liniker se emocionó sobre las tablas mientras el público aplaudía y cantaba a capella el estribillo de “Zero”.

La nota exótica de hoy fue el grupo islandés Kaleo que sorprendió con su mezcla de rock, folk y blues y no tuvieron ningún reparo en cantar algunos temas en su lengua nativa, como “Vor í Vaglaskógi”, una melodía que habla sobre el amor.

Igual de eficiente en la batería y al micrófono, también se presentó este sábado Anderson Paak, elogiado por publicaciones como “Rolling Stone”, “New York Times” o “Billboard” y que hoy ofreció una selección de melodías entre el hip-hop y el dance moderno.

Lollapalooza Brasil empezó este viernes y acogerá hasta mañana domingo más de 70 atracciones en la capital paulista.

The Killers, Lana del Rey, el rapero Wiz Khalifa y el ex cantante de Oasis Liam Galleguer, entre otros, serán mañana los encargados de bajar el telón a esta séptima edición brasileña del festival. EFE