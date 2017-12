Importante cuidado en la salud de la mujeres embarazada

Siendo las mujeres embarazadas uno de los grupos más vulnerable para desarrollar complicaciones (como neumonía) si enferma de influenza, son importantes las precauciones a tomar, y sobre todo los síntomas que se deben identificar en caso de que se tengan complicaciones.

El Secretario de Salud en el Estado, César Franco Mariscal, dio a conocer que entre las complicaciones se encuentra el presentar fiebre superior a 38° C, tos seca y dolor de cabeza, acompañados de cualquiera de los siguientes síntomas: dolor muscular y articulaciones, decaimiento, congestión, escurrimiento o enrojecimiento nasal, dolor al tragar, dolor de pecho, dolor de estómago o diarrea, ojos irritados y llorosos, se debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercano, agregó el funcionario estatal.

Pero no se debe auto-medicar en caso de presentar alguno de los síntomas anteriores, ya que puede afectar su salud y la del bebe, además se debe acudir a la unidad más cercana para aplicarse la vacuna contra la influenza estacional, la cual es segura y protege la salud de la madre y la del bebe; pero si además trabaja o está en periodo de lactancia, es importante saber que se deben realizar todas las medidas preventivas de higiene personal y del entorno durante la jornada laboral.

Entre otras medidas recomendadas está lavarse las manos frecuentemente con agua o jabón o usar gel a base de alcohol, al toser o estornudar cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, limpiar muy bien las superficies del hogar, manteniéndolo ventilado y que permita la entrada del sol, mantenerse alejada de personas que tengan enfermedades respiratorias, no saludar de beso, mano o abrazo, no compartir alimentos, bebidas, platos, vasos o cubiertos, no tocar la cara y sobre todo la nariz, boca y ojos, sin antes lavarte las manos y evitar acudir a lugares concurrido; todo ello para evitar algún contagio.

La influenza es una enfermedad infecciosa y contagiosa de vías respiratorias, es curable y controlable con atención médica oportuna y cuidados en casa, sin embargo concluyó el secretario de Salud, por salud es mejor prevenir.