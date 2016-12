Importante prevenir enfermedades respiratorias esta temporada

La Secretaría de Salud (SSD) dio a conocer que es a partir de la semana 40 cuando se deben tomar medidas preventivas para evitar las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA’s) las cuales pueden provocar infecciones respiratorias.

Entre los padecimientos más comunes se encuentran el resfriado común, la Influenza, la neumonía, el asma y la faringitis, aunque la población en general es propensa a contraer una ERA son los niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 quienes corren más riesgo.

Alfonso Perales Vargas, subdirector de Epidemiología y Prevención de Enfermedades de la SSD, manifestó que las enfermedades respiratorias se presentan durante todo el año pero en menor grado, ya que es a partir del mes de octubre cuando más afectan a la población, esto por las bajas temperaturas que se presentan, y es en enero cuando aumentan un 10 por ciento, en lo que va del año se han acumulado un aproximado de 478 mil 37 casos de Enfermedades Respiratorias Agudas, y en el 2015 fueron 534 mil 229 casos.

Las recomendaciones que se deben tomar como medida preventiva son lavarse las manos de manera constante, estornudar en un pañuelo desechable o en el ángulo del codo, evitar tomar cosas frías, abrigarse bien, tomar mucha agua, comer frutas, sobre todo las que contengan vitamina C, evitar lugares concurridos, y cuando ya se tiene alguna enfermedad acudir al médico, no automedicarse, recordar que la influenza da por virus, si toma antibiótico no mejora su situación.

Se recomienda también cuando se hace uso de calentones dejar abierta una ventana para que el aire circule y evitar una intoxicación por monóxido de carbono, en otros años se han presentado casos de intoxicación que han provocado la muerte, pero hasta el momento no se ha tenido conocimiento de alguno ante la SSD.