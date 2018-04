Importante trabajo coordinado para seguridad

El gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, destacó la importancia que tiene la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en lo que se refiere a seguridad.

Al participar en la primera reunión de las zonas noreste y noroeste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el mandatario estatal puntualizó que se trata de un espacio en el que se analizará la situación que se vive actualmente, así como la forma de fortalecer la colaboración que existe en este tema entre los distintos órdenes de gobierno.

Puntualizó que se trata de un asunto muy importante, pues no solamente se trata de una obligación que tienen los tres órdenes de gobierno, sino que “si en algún tema no tenemos derecho a dividirnos ni a trabajar cada quien por nuestro lado es en materia de seguridad”, dijo Aispuro Torres, al señalar que la coordinación no solamente se debe dar entre instituciones gubernamentales sino también con la participación de la sociedad.

Puntualizó que en este renglón, en el caso de Durango se han abierto dos mesas de seguridad tanto en la región lagunera como en la capital, además de los Consejos Ciudadanos en materia de seguridad, pues manifestó que eso le permite al gobierno escuchar a la gente, a quienes viven las consecuencias de las acciones de carácter delictivo, pues manifestó que aunque hoy se observa que los delitos de alto impacto van a la baja, eso no implica que las autoridades se vayan a cruzar de brazos y echar las campanas al vuelo.

Reconoció el gobernador que hay muchos temas que lastiman a las familias de Durango, razón por la cual consideró necesario trabajar de manera coordinada para atenderlos, para luego reconocer el apoyo del Gobierno de la República para respaldar a la entidad en esa materia, no solamente con la Policía Federal, sino con el apoyo del Ejército para generar confianza, para mantener la paz y tranquilidad que son la demanda más importante de los ciudadanos.

Con respecto al proceso electoral, el gobernador manifestó que no se tienen problemas en este renglón, pues apuntó que en la entidad vale lo mismo la vida de cualquier ser humano, además de que hasta el momento ninguna persona ha sido lastimada, afectada o se le ha inhibido para participar, pues aseveró que Durango ofrece condiciones para que partidos y candidatos hagan su labor de proselitismo, siempre dentro de lo que marca la ley.

Finalmente, en el tema de la seguridad para los candidatos, recordó que el gobierno está obligado a proporcionarla a quien la solicite y sustente las razones para tal petición, aunque apuntó que no se ha recibido ninguna hasta el momento.