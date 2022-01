Imposible multar a quien no porte cubrebocas: Regidora

La regidora Gabriela Vázquez Chacón manifestó que no se ha implementado una multa económica en contra de las personas que no portan cubrebocas en las calles, sobre todo en el centro histórico, debido a que la gente piensa que esto es una medida recaudatoria, más que benéfica para la salud de todos los ciudadanos.

De la misma manera señaló que tampoco se ha podido poner en marcha porque esto estaría infringiendo los derechos humanos de cada ciudadano, al hacer una prohibición de sus libertades como persona y como individuo.

“Lamentablemente en este aspecto la sociedad piensa que lo que el Municipio busca es un mayor recurso o que está recabando recursos, entonces una de las cuestiones que se expresó del porqué no se debería cobrar es para evitar este pensamiento, sin embargo, también existía por ahí un tema de derechos humanos, donde obviamente tú puedes estar de manera libre transitando en la calle y no pueden o tienen porqué multarte por una situación de ese nivel, entonces son cosas que se tienen que estudiar para que se pueda lograr, si bien cualquier ciudadano podría ir a Derechos Humanos o podría apelar del que se le esté multando por no traer cubrebocas en la vía pública”, relató.

De la misma manera detalló que la iniciativa podría estar encaminada a que en lugar de que sea una multa económica como tal, al infractor se le aplique una sanción de trabajo comunitario en la vía publica, como sucedía con las personas que tomaban en la calle a inicios de la pandemia, para que de esta manera pase a dejar de ser recaudatorio y se vuelva más un servicio a todos los duranguenses.

