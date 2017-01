Imposible no verse ´tentado´ por casinos en Las Vegas

Por Angélica Guerrero. Enviada.

Las Vegas, 15 Ene (Notimex).- “Si sales de aquí con un dólar más de lo que trajiste puedes decir que ganaste en Las Vegas”, expresa Diego García en uno de los casinos de la conocida “ciudad del pecado”.

“Mi esposa me decía: cuando vayas a Las Vegas no entres a ningún casino, lo tienes prohibido. Yo quise cumplirle ese deseo, pero es imposible no pasar por ellos, están en todos lados”, confiesa el puertorriqueño.

Diego no miente, caminar por Las Vegas, Nevada, es encontrar un casino en cada esquina, desde los que se presentan con grandes letreros por fuera a los que se encuentran al interior de cada hotel.

Jaqueline Pedroza es colombiana y visita Las Vegas por primera vez con su esposo y sus dos hijos de cinco y siete años; “los trajimos para que conocieran el acuario y el arrecife de tiburones, pero a estas alturas han visto más casinos”, afirma.

“Aunque no los quiera llevar, forzosamente nos tenemos que atravesar para llegar a nuestro cuarto. Pensé que adentro me dirían que los sacara, pero no, hasta nos hemos tomado fotos, donde se puede, porque a veces de plano he tenido que taparles los ojos”, agrega seguido de risas.

Bellagio, Flamingos, Nueva York-Nueva York, Venetian, París, Planet Hollywood, Mandalay Bay, Palms, Caesars Palace y MGM son tan sólo algunos de los casinos más populares que se ubican dentro de los hoteles que llevan el mismo nombre.

“Vengo aquí dos veces al año por trabajo y paso con mis amigos a darme la vuelta, no soy aficionado ni gran jugador, pero es por el ambiente, la fiesta y las bebidas”, narra Diego.

“Generalmente yo no apuesto más de 150 dólares, a veces los pierdo y otras he ganado hasta 800, pero ves gente apostando de a mil dólares, así los tienes al lado viendo cómo entregan su dinero, los puedes estar viendo y no te dicen nada”, comenta.

Hombres y mujeres de diversas nacionalidades que portan desde elegantes trajes y llamativos vestidos, hasta quienes prefieren las bermudas, tenis y sudaderas desfilan por las máquinas tragamonedas, las mesas y los diversos juegos, con el apoyo de las camareras.

“La primera vez es cuando te sorprende más, entiendes por qué dicen que ‘lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas’, ves cosas que igual no pasan en tu país y parece que siempre preparan algo nuevo para seguirte asombrando”, enfatiza.