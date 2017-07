Impulsarán proyectos de ganado caprino en zona indígena

El delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Francisco Gurrola Rochín, señaló que se estarán impulsando este año diversos proyectos productivos en la zona indígena de El Mezquital, principalmente los relacionados al aprovechamiento del ganado caprino.

Señaló que en próximas fechas se estarán echando a andar seis grupos que tendrán a su cuidado chivas lecheras en coordinación con la Universidad de Chapingo, esto en el Centro Coordinador de San Antonio de Padua con lo que ahora los habitantes serán productores y no solo cuidadores de animales; “sacarán adelante proyectos de dulce de leche y queso”, expresó.

Ahondó que se está cuidando de que no se dañe a los indígenas que siembran en la zona baja del municipio y que no afecte ningún convenio que exista con Semarnat y Profepa, pues se sabe bien que son animales a los cuales no se les puede dejar pastar libres; “serán grupos semiestabulados y los campesinos deberán a aprender a cuidados, por ejemplo a la hora de la ordeña”.

Gurrola Rochín mencionó que en total se trata de 120 animales, 20 en cada grupo, que contribuirán al crecimiento de la zona por medio de nuevas actividades productivas; “es lo que buscamos como delegación, que cada Centro Coordinador crezca y opere diversos proyectos productivos. Afortunadamente existe el recurso y ya en poco tiempo estarán activos todos”, puntualizó el entrevistado.

En el tema de los incendios forestales reconoció que tanto en la región de Las Quebradas como en las sierras del municipio de Mezquital la situación se tornó complicada este año pues fue el municipio con mayor afectación, sin embargo ya se presentaron las primeras lluvias de consideración y no hay siniestros activos, incluso ya hay abasto de aguajes que servirán para el ganado caprino.