Imputan cargos a hombre que hostigó a mujer con camiseta de P.Rico en EE.UU.

Chicago (EE.UU.), 12 jul (EFE).- El hombre que atacó y hostigó a una mujer por usar una camiseta con la bandera de Puerto Rico en un parque de Chicago fue acusado hoy de dos cargos de delitos de odio graves, anunció la oficina del Fiscal del Condado de Cook.

Timothy Trybus, de 62 años, fue arrestado el jueves pasado por la Policía del Distrito de Conservación Forestal del Condado de Cook y tiene previsto comparecer el viernes en un juzgado del suburbio de Skokie para una audiencia de fianza.

Los nuevos cargos agravan su situación inicial, cuando fue acusado de agresión menor y conducta inapropiada por el episodio ocurrido el 14 de junio en la reserva forestal de Caldwell Woods, en el noroeste de la ciudad.

El ataque verbal fue filmado por la agredida, la puertorriqueña Mía Irizarry, y el video circuló ampliamente en las redes sociales al punto de provocar la condena de activistas locales y políticos, además del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló.

El vocero de la Fiscalía, Robert Foley, dijo que los nuevos cargos por delitos de odio graves fueron aprobados después de una revisión del caso.

En el video se ve a un hombre ebrio, identificado más tarde como Trybus, que enfrenta y le grita a una mujer que no debería usar en Estados Unidos una camiseta con la bandera puertorriqueña.

“¿Eres ciudadana de los Estados Unidos?”, le preguntó, y cuando Irizarry le respondió que sí, agregó: “Entonces no deberías usar eso”.

“Ustedes no van a cambiarnos. El mundo no va a cambiar a Estados Unidos. No deberías usar eso en Estados Unidos”, agregó Trybus.

El video también reveló la nula de acción de un guardia del parque, Patrick Connor, quien fue testigo del incidente e ignoró los pedidos de ayuda de la mujer, que tenía un permiso para ocupar un espacio público para festejar su cumpleaños.

Connor había sido relegado a tareas administrativas y finalmente renunció la noche del miércoles, antes de una audiencia disciplinaria donde se iba a considerar su posible despido.

El congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, de origen puertorriqueño, consideró hoy “correcta” la decisión de la Fiscalía del condado de acusar de delito racial a Trybus.

“La gente tiene que aprender que hay consecuencias, especialmente en la era de Trump”, declaró el legislador, quien atribuyó el incidente a “una cultura de intolerancia y odio existente en el país”. EFE