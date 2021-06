IMSS Durango continúa intensificando acciones preventivas y consultas médicas en Unidades de Medicina Familiar

Se sigue invitando a la población a que acudan a retomar sus citas con su médico familiar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango continúa intensificando las acciones preventivas y de atención médica a la población derechohabiente, para que se acerquen a su Unidad Médica Familiar (UMF) de adscripción y acudan a su atención médica o para algún trámite pendiente que por motivos de la emergencia sanitaria quedo pendiente.

El área de Prestaciones Médicas de la Oficina de Representación en Durango informó que las unidades médicas intensifican acciones de consultas médica con especialista y de atención preventiva, con el objetivo de otorgar servicios médicos a los derechohabientes que así lo requieran.

Estas jornadas de trabajo serán en las unidades No. 44, No, 49 y No. 50 y en la UMF No. 1, por lo que se recomienda se acerquen a la coordinación de Trabajo Social de su unidad de adscripción.

Entre las acciones que se están realizando son: chequeo de hipertensión arterial, detección de diabetes, planificación familiar, jornada de vasectomía y ligadura de trompas, asesoría nutricional, salud bucal, retomar los envió en las consultas con especialistas, estudios o procedimientos quirúrgicos, etcétera.

Las unidades de medicina familiar están coordinadas con los hospitales y se abrirán algunas especialidades los fines de semana o en horarios extraordinarios.

Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

¡Y recuerden! No bajar la guardia, respetar la sana distancia, el uso correcto de cubrecobas, acudir solo el paciente o si lo requiere un acompañante, seguir las medidas de seguridad de las clínicas, como lo es, el uso de gel antibacterial al entrar y chequeo de temperatura.