Incendio cobra la vida de un septuagenario en el barrio de Analco

Un fuerte incendio ocurrido en el amanecer de este lunes en la privada Volantín, muy cerca de la facultad de Medicina, cobró la vida de un septuagenario que no alcanzó a salir del inmueble en llamas.

De acuerdo a los primeros datos disponibles, la víctima es el señor Manuel “N”, quien habitaba la vivienda marcada con el número 109 de Privada Volantín y Loza, en los límites del Barrio de Analco y el fraccionamiento Los Remedios.

El reporte a las autoridades lo realizaron vecinos, quienes unos minutos antes de las 7:00 horas, se percataron de que del domicilio emanaba una gran cantidad de humo. Minutos después arribó personal tanto de la Dirección Municipal de Seguridad Pública como del Cuerpo de Bomberos, quienes sin embargo ya no pudieron ingresar para revisar la posible presencia de dos personas en el interior.

Minutos después el fuego fue controlado, pero ya no fue posible salvar a una de las personas que vivían en el domicilio. La otra no fue localizada, según la información preliminar.

Se desconoce hasta el momento la causa de este siniestro.

