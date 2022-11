Incendio daña seriamente teatro José Peón Contreras de Mérida

Mérida (México), 1 nov (EFE).- Un incendio, producto de un corto circuito, ocurrido este martes afectó una parte del escenario del teatro José Peón Contreras, inaugurado el 21 de diciembre de 1908 en Mérida, capital del estado de Yucatán, informaron autoridades culturales del estado.

El accidente del también llamado máximo recinto cultural del sureste de México, sucedió a menos de dos meses de celebrar su 114 aniversario.

“El incendio no es catastrófico como dicen las redes sociales y como ha trascendido en el extranjero. No se está quemando todo el teatro, solo la parte del escenario y fue por un corto circuito”, comentó a EFE un funcionario de la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán, quien prefirió el anonimato.

“Mi nombre y mis palabras no ayudan en este momento a combatir el incendio”, explicó el funcionario que alguna vez fue director del emblemático inmueble, diseñado por los arquitectos italianos Pío Piacentini, Enrico Deserti y Fernando Ceicola.

Los equipos de emergencias, entre ellos bomberos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron las calles del Centro Histórico de Mérida cerca de las 16.00 hora local (21.00 GMT) para iniciar maniobras para controlar el fuego y oficialmente no se reportaron lesionados debido a que el teatro estaba cerrado.

Personas que transitaban por las calles aledañas intentaron captar imágenes y videos del siniestro que prácticamente es visitado todos los días por turistas de México y el extranjero.

El recinto, que lleva el nombre del poeta y dramaturgo mexicano José Peón Contreras (1843-1907) ha sido escenario de grandes acontecimientos y desde hace 18 años es la casa de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

El poeta, investigador y dramaturgo Luis Ángel Pérez Sabido, director del Centro de Investigación Musical de Yucatán, lamentó el incendio y señaló que “afortunadamente no es de grandes dimensiones”.

Además, consideró que a partir de su inauguración, el inmueble fue un detonante para el desarrollo de las actividades artísticas en la región.

El emblemático teatro perteneció algunos años a la iniciativa privada y estuvo en el abandono durante otros años más hasta que el 11 de diciembre de 1981 lo rescató el entonces gobernador Francisco Luna.

En tanto, Loreto Villanueva, titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes del estado, dijo a medios que en diciembre próximo el teatro cumplirá 114 años.

“Es el mayor orgullo de Yucatán, ya que es uno de los recintos de mayor relevancia y representa mucho para los artistas”, manifestó Villanueva al evocar que el inmueble fue edificado por una empresa de Mérida constituida en 1889, “pero el telón se levantó el 21 de diciembre de 1908”. EFE.

