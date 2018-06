Incendio en domicilio de la colonia La Virgen

Solo pérdidas materiales

Alarma se registró esta mañana de lunes en calles de la colonia La Virgen, cuando desde una casa comenzaron arder diversas pertenencias, sin que pudieran mitigarlo por lo cual tuvieron que abandonar el domicilio sin que nadie resultara lesionado.

El siniestro se registró sobre la calle Enredaderas, entre la calle Crisantemo y Dalia, en la casa marcada con el número 204, domicilio propiedad de Edgar Daniel, de 26 años.

Fue tras no poder controlar el incendio iniciado en los tendederos de ese lugar, el cual no se aclara como es que inició, que de inmediato el afectado solicitó la presencia de los bomberos del municipio, los cuales arribaron de inmediato al sitio para controlar las llamas y que el fuego no se extendiera.

Tras la atención de este hecho, no se ha podido determinar cómo es que inició el fuego que acabó con varias pertenencias del afectado a su paso, motivo por el cual afortunadamente todo quedó en pérdidas materiales sin que nadie resultara lesionado o intoxicado.