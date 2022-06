Incidente en Lerdo no impacta en el estado: RLP

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso (Jugocopo), Ricardo López Pescador, indicó que la mayoría de las casillas está instalada y con flujo normal de ciudadanos para emitir su voto.

“El 85 por ciento de las casillas ya están instaladas, incidentes como el de Lerdo no deben de ser incidentes mayores, hay 1 millón 300 mil ciudadanos con derecho a ejercer su voto y más de 2 mil casillas, lo cual nos dice que un incidente en un municipio como el de Lerdo no impacta en todo el estado”, opinó.

Consideró que se deben dar garantías a los ciudadanos para que emitan su voto, “para darle legitimidad de quien vaya a gobernar Durango durante los próximos 6 años y los municipios durante 3 años, “la participación ciudadana debe ser la nota, lo sustancial”.

Consideró que se vive un momento importante para la vida democrática del estado, para fortalecer a las instituciones, para que ningún actor esté por encima de los ciudadanos.

“Que ellos decidan y que de manera pacífica y tranquila lo hagan, no hay reportes graves y no ha habido algo que pudiera generar incertidumbre para no votar”, finalizó. #chdurango2022

