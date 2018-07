Inclusión de niños autistas es posible si se rompen tabúes y desconocimiento

Cristina Sánchez

México, 16 jul (EFE).- La inclusión social de los niños que tienen alguna condición autista es posible siempre que se rompan los tabúes y se trabaje en el conocimiento de la enfermedad, señaló a Efe Liliana Kaufmann, la doctora en Psicología y directora de la institución R.Ed.Es.

“Sobre esta condición hay mucho desconocimiento, tabúes, mitos. Se piensa que los niños deben estar en casa, en colegios especiales, que tienen que juntarse solo con niños autistas, y esto no es así”, aseguró.

Kaufmann dijo que el estigma que existe sobre las personas autistas es grande: “se piensa que no entienden, que no tienen sentimientos, que no sufren y, como se les tiene miedo y parece que están aislados, nadie hace un esfuerzo por integrarlos”, lamentó.

Los trastornos del espectro autista (TEA) se caracterizan porque los niños tienen problemas de larga duración con la comunicación e interacción social, comportamientos repetitivos, o no querer cambios en la rutina diaria.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de cada 160 niños tiene un TEA, pero en los últimos 50 años, la prevalencia mundial parece estar aumentando.

Este incremento es “alarmante”, aunque los niños con estas características no necesariamente tienen autismo graves, sino solo un incremento de signos clínicos “por eso le llamamos espectro autista”, indicó.

La doctora en psicología y psicopedagoga explicó que a los niños autistas se les tacha de agresivos, antisociales, lo que hace que la gente les tenga miedo y se les discrimine.

“Pero el tema de discriminación tiene que ver con el conocimiento. La gente no está informada para saber cuáles son las necesidades de esas personas, poder acomodarse a ellas y darle lo que ellos necesitan”, aseveró la experta.

Explicó que actualmente, la facilidad para que los niños con este tipo de trastorno sean incluidos en la sociedad es complicada pues “pareciera que siempre los esfuerzos los hacen los niños que tienen las dificultades y la sociedad solo mira esos esfuerzos”.

La especialista aseguró que trabajar con los niños sobre sus vivencias para se sientan motivados y acompañarlos durante la escolaridad, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada niño, el contexto familiar y social, es de suma importancia.

Es por ello que desde hace más de 20 años, R.Ed.Es trabaja con niños que padecen el espectro autista, pero también capacita a profesionales, docentes y padres, “para poder acompañar procesos de inclusión de chicos tanto en familia, como en la escuela y en la sociedad”.

Actualmente, los cursos también pueden ser tomados en línea, a través de su página de internet y el principal objetivo es proveer de técnicas y herramientas a quienes están involucrados con personas de esta condición para evitar que quienes la padecen se sientan excluidos.

“Hay cursos que tienen que ver con neuropediatría, criterios de diagnóstico, orientación terapéutica, neurodesarrollo, inclusión, las dificultades que tienen los niños en sus vidas y cómo ayudar en forma temprana a los niños y sus familias, entre otras cosas”, dijo la experta.

Kaufmann exaltó la importancia de educar sobre este padecimiento en todos los niveles pues “detectar signos clínicos de manera temprana y hacer modificaciones terapéuticas, muchas veces modifica el cuadro y disminuye intensidad de aislamiento de niños y en algunos casos hasta logran revertirlo”, dijo.

Con estos cursos se buscar abrir ventanas de oportunidades para que los padres se acerquen a sus hijos, “para que puedan comunicarse mejor entre ellos, para que la inclusión del niño en su entorno sea satisfactoria, para que sean felices”, finalizó. EFE