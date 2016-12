Inconformidad por desabasto de gasolina en redes sociales

*Pero ciudadanos no acuden a llamados para realizar protestas

Se presentaron varias quejas, memes y frases en las redes sociales por el aumento eminente de la gasolina y el supuesto desabasto de la misma en la entidad, por lo que se hizo un llamado a las personas inconformes por esta situación para manifestarse, a pesar de que se obtuvo buena respuesta en internet fueron contadas las personas que acudieron al llamado.

María Eugenia Llano González, una de las personas que acudió, manifestó: “Es triste ver que a la gente no le interesan los problemas que están ocurriendo, conformismo total, acudí por el llamado que hicieron a través de las redes, esperaba ver lleno aquí y me encuentro con que no se atendió la convocatoria”.

Consideró que la gente necesita poner su granito de arena, “queremos que las cosas se solucionen solas, así nunca vamos a salir adelante, tenemos que lograr ese cambio”, sobre lo que usa de gasolina dijo gastar un tanque por quincena, que equivale a 600 ó 700 pesos, “no sirve de nada que algunos llenen ahorita su tanque y hagan largas filas, se va, ahorra un tanque, pero me causa impotencia ver que la gente no reacciona”.

Por lo que pidió que el gobernador del estado actúe y confisque el dinero que la anterior administración se llevó, “confiamos en él para que todo cambie, tiene la fuerza y el poder para hacerlo, debe hacer valer la confianza que el pueblo le otorgó.

Por su parte Vicente Lira, otro de los inconformes, dijo: “Las reformas se aprobaron por entreguismo al Gobierno Federal, pero está afectando a todos, estamos metidos en los XV años de Rubí, en el futbol y demás, están causando problemas muy graves, quieren que la gente esté dormida, nos van a aumentar todo lo que se pueda y tenemos que pagar”.

Consideró que se debe hacer conciencia, dejar de comprar gasolina para evitar el consumismo, que es lo que afecta a todo el ciudadano, “la gente sigue agachada, nos afectan de tal manera y nadie va a reaccionar”.

Finalizó diciendo que en las redes sociales todos contestan, todos opinan, pero no se trata de eso, “se trata de demostrar que estamos aquí, los que forman parte del gobierno sí tienen lujos, mientras que a nosotros no nos alcanza ni para lo mínimo, todos los partidos son lo mismo, ninguno tiene credibilidad, debemos poner atención y tener valor”.